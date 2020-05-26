За два месяца план антикризисных мер уложился в 533 млн манатов

Объявлена сумма, затраченная правительством на поддержку граждан и экономики в период пандемии коронавируса. Министерство финансов информирует, что на 19 мая текущего года из государственного бюджета было потрачено 533,26 млн манатов в рамках мер по борьбе с последствиями COVID-19.

Ранее в Кабмине Азербайджана приняли План мероприятий по снижению негативного влияния пандемии коронавируса общей стоимостью 1 млрд 90 млн манатов ($641,2 млн по текущему курсу). Позже эта сумма была пересмотрена в сторону повышения до 2,5 млрд манатов ($1,5), а потом официальные источники заговорили о 3,5 млрд манатов, или 3% ВВП. Однако за два месяца карантина, по данным Минфина, сумма затраченных средств чуть превысила 533 млн манатов.

Из заявления главного финансового ведомства следует, что на выплату заработной платы наемным работникам в областях, пострадавших от пандемии, выделено 69,12 млн манатов.

Оказание финансовой поддержки частным (микро) предпринимателям обошлось бюджету в 55,64 млн манатов. Фонд развития предпринимательства выделил 35 млн манатов в рамках предоставления госгарантий по банковским кредитам субъектам предпринимательства, а также субсидирования кредитных процентов. Общие расходы в упомянутых направлениях составили 159,76 млн манатов.

Министерству труда и соцзащиты перевели 229 млн манатов, предназначенные для единовременных двухмесячных выплат 600 тыс. безработных. зарегистрированных в органах Государственной службы занятости. Еще 15 млн манатов определили для обеспечения временной занятости безработных. Таким образом, в Минтруда по линии минфина на упомянутые цели перечислено 244 млн манатов бюджетных средств.

В рамках плановых мер предусмотрена также финансовая поддержка пассажирского транспорта. ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» перечислено 86,9 млн манатов. Сообщается, что эти средства пошли на выплату заработных плат, внутренние и внешние кредитные задолженности, коммунальные и прочие минимальные операционные расходы. ЗАО «Бакметрополитен» получил из госбюджета 2,6 млн манатов.

По линии Минэкономики перечислено 1,6 млн манатов, предназначенные для оплаты труда 4134 наемных работников в 323 субъектах предпринимательства, действующих на территории Нахчыванской Автономной Республики и 2,3 млн манатов — для оказания финансовой помощи 6282 индивидуальным (микро) предпринимателям. На нужды безработных выделено 3,61 млн манатов. Для компенсации зарплат и прочих операционных расходов Нахчыванского международного аэропорта, а также оказания финансовой помощи семи субъектам предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере междугородных и внутригородских транспортных услуг, Кабинету министров Нахчыванской Автономной Республики предоставили 1,24 млн манатов.

В то же время, как предусмотрено в Плане действий, 40 млн манатов перечислены в Азербайджанский кредитно-гарантийный фонд под льготное ипотечное кредитование. Таким образом, из государственного бюджета на текущий момент выделено 533 млн 257 тысяч манатов в рамках мер покрытия ущерба от пандемии.

Сообщается, что Финансирование работ по поддержке и льготам во всех областях, пострадавших от пандемии, осуществляется органами казначейства на ежедневной основе в соответствии с утвержденными правительством плановыми мерами.