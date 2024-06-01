Из-за неисправности насосов в реку Сену, на которой через два месяца должна пройти часть соревнований летней Олимпиады 2024 года, попало 50 миллионов литров сточных вод. Об этом сообщает BFMTV.

По информации журналистов, инцидент произошел в департаменте Ивелин к западу от Парижа. «За последние недели неисправность насосной системы привела к сбросу в Сену 50 тысяч кубометров точных вод (50 миллионов литров)», — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается также, что концентрация болезнетворных фекальных бактерий в Сене в Париже и до этого инцидента превышала норму в два раза.