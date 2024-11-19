Советник председателя Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Асад Ширинов сообщил, что в стране будет создана новая рабочая группа, которая займется вопросами повторного использования сточных вод, передает АПА.

По словам Ширинова, разрабатывается проект реабилитации Говсанской аэрационной системы с привлечением международных партнеров. Также рассматриваются возможности повторного использования воды из крупнейшего в стране сооружения по очистке сточных вод. «Это не питьевая вода, а переработанная вода, которая может быть использована в промышленности, озеленении и сельском хозяйстве», — уточнил он.

Концепция нового проекта включает очистку сточных вод и их дальнейшее применение в различных сферах. Планируется, что уже в следующем году общественность будет подробно проинформирована о деталях проекта.