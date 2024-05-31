В ответ на действия ВС Южной Кореи КНДР провела демонстрационное стрельбы, в которых участвовали реактивные системы залпового огня (РСЗО) сверхкрупного калибра, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По его данным, целью стрельб была демонстрация воли Республики «обеспечить суверенитет и безопасность государства с использованием сверхмощных и подавляющих военных средств, не отказываясь даже от превентивного удара в любое время, используя право на самозащиту в случае применения врагами военных сил» против Северной Кореи.

Лидер КНДР Ким Чен Ын «лично приказал организовать стрельбы и руководил ими на месте». Он «однозначно заявил, что нынешние демонстрационные стрельбы (…) покажет нашим врагам, с какими последствиями они столкнутся, если затронут нас», пишет ЦТАК.