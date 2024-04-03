Землетрясение на Тайване попало в прямой эфир телеканала SET News. Фрагмент, на котором запечатлен этот момент, доступен в соцсети X (бывшая Twitter).

На видео, распространившемся в сети, ведущая зачитывала новости, когда студия вдруг начала трястись. Девушка при этом сохранила равновесие и продолжила эфир.

Пользователи соцсети X восхитились поведением ведущей. «Она заслуживает повышения», «Ей стоило подумать о своей безопасности», «Это профессионализм», «Она сохранила самообладание, несмотря на землетрясение магнитудой 7,5», — написали они под публикацией.