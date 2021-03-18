Южная Корея и США выработают совместную стратегию решения ракетно-ядерной проблемы КНДР

Решение ракетно-ядерной проблемы КНДР является «приоритетом для военно-политического союза» США и Республики Корея. Об этом говорится в совместном заявлении, распространенном в четверг по итогам прошедших в Сеуле переговоров в формате «2+2», на которых встретились госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин, а с южнокорейской стороны — глава МИД Чон Ый Ён и министр национальной обороны Со Ук.

В документе отмечается, что в ходе встречи стороны обменялись мнениями о необходимости совместной реализации «полностью скоординированной» стратегии в отношении КНДР. Вашингтон также подтвердил приверженность своим обязательствам по защите Республики Корея в рамках стратегии так называемого расширенного сдерживания.

Подчеркнув, что США и Южная Корея разделяют одинаковые демократические ценности, участники встречи также указали на необходимость совместного противостояния действиям, целью которых является «подрыв мирового порядка, основанного на правилах», говорится в сообщении.(ТАСС)