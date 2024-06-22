Пресс-секретарь Госдепартамента США рассказал, что госсекретарь Энтони Блинкен провел телефонную беседу с министром иностранных дел Республики Корея Чо Тхэ Елем, в ходе которой глава американского внешнеполитического ведомства «осудил углубление военного сотрудничества между КНДР и Россией, включая продолжающиеся поставки оружия», которые нарушают многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН. Блинкен «подтвердил жизненно важное значение прочного альянса США и Республики Корея» в обеспечении мира, безопасности и процветания в регионе.

Энтони Блинкен поблагодарил Чо Тхэ Еля за постоянную поддержку Украины со стороны Южной Кореи.

«Главы внешнеполитических ведомств двух стран договорились продолжать совместную работу над решением сложных проблем безопасности, создаваемых КНДР, а также сотрудничество в области поддержания мира и стабильности в Южно-Китайском море», — сообщает Мэтью Миллер.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш так прокомментировал военный пакт между КНДР и Россией, подписанный в ходе визита Путина в Пхеньян:

«Существуют санкции в отношении КНДР, одобренные Советом Безопасности ООН. Любые отношения любой страны с КНДР, включая Российскую Федерацию, должны подразумевать полное соблюдение этих санкций». (Голос Америки)