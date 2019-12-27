Ювенальная юстиция в действии: в Губе появилась детская юридическая клиника

Несовершеннолетние, попавшие в сложную жизненную ситуацию, нуждаются в особом подходе. К ним нельзя применять те же нормы и правила, что и к взрослым людям. Это касается, в частности, детей, совершивших преступления. Для них разработана особая система – система ювенальной юстиции.

Как рассказала # исполнительный директор неправительственной организации «Надежное будущее» Кямаля Ашумова, ими сейчас претворяется в жизнь пилотный проект по ювенальной юстиции. Данный проект начался в ноябре при поддержке исполнительной власти г.Губа, Кавказского научно-ресурсного Центра, министерства иностранных дел Нидерландов. Он рассчитан на шесть месяцев. В рамках проекта была открыта региональная детская юридическая клиника в Губе. Она призвана оказывать юридическую помощь несовершеннолетним в Губинском и соседних районах, совершивших преступления и находящихся в зоне риска.

«Почему именно в Губе? Дело в том, что там, как и в расположенных рядом районах, не было никаких подобных программ, а необходимость в таких сервисах имеется. Юристы клиники будут помогать детям при судебных процессах, восстановлении прав на образование и т.д. Для представителей госструктур при поддержке ИВ г.Губа были проведены двухдневные тренинги с участием юриста-консультанта. Цель тренингов – показать, почему таким детям нужна юридическая поддержка с первых дней, как только у них начались проблемы с законом. В них участвовали представители прокуратуры г.Губа и пробационного сервиса. Мы и дальше будем продолжать сотрудничество с этими структурами. Они ведут свою работу, но иногда детям нужна помощь, которая не входит в их полномочия. Из этих структур мы также надеемся получать кейсы»,– сказала она.

Также был создан координационный совет, который призван обсуждать возникающие при обращении в юридическую клинику, проблемы. Проект продлится до конца мая, и планируется, что за это время работники успеют охватить порядка 100 кейсов, а возможно, и больше. Конечно, важно не только количество, но и качество проделанной работы. По словам эксперта, они надеются продолжать работу и дальше.

Помимо юридической клиники, нужен еще и региональный реабилитационный центр. С детьми, совершившими преступления, необходимо работать социальным работникам, педагогам, психологам. Нужно объединить усилия для того чтобы добиться положительных результатов, говорит К.Ашумова.

«Мы будем работать с детьми-правонарушителями, которые находятся на свободе. Но в Губе есть учреждение закрытого типа для мальчиков, совершивших преступления, где сейчас находится 4 ребенка, и мы собираемся работать и с ними. Им нужна поддержка по подготовке документов и т.д. В рамках проекта,– говорит К.Ашумова,– мы также будем проводить работу с детьми, попавшими на регистрацию в полицейский департамент, комиссию по делам несовершеннолетних».

Кроме того, будут вестись просветительские работы в школах. Школьные психологи говорят о том, что в школах есть дети, которые могут оказаться в зоне риска, но у них нет базы и времени, чтобы помочь им и уделить достаточно внимания.

Отметим, что работу продолжает и Бакинский реабилитационный центр для детей. По словам эксперта, важно не только решить вопросы судебного и юридического характера, воссоединить детей с их семьями, но и убрать эмоциональную травму. А она есть у многих несовершеннолетних, имеющих проблемы с законом.

«Надежное будущее» при содействии Совета государственной поддержки НПО при президенте АР и при поддержке МВД осуществляет также проект по оказанию реабилитационной помощи детям, подвергшимся насилию. Благодаря ему 100 детей подключились к программе реабилитации, реинтеграции и получили юридическую помощь. Ведется и консультация семей, в которых есть дети, ставшие жертвами насилия.

«Реабилитация ребенка длится 4 месяца, и мы ее ни в коем случае не прерываем. Позитивные результаты, наши отчеты, абсолютная прозрачность показывают, что реабилитационный центр по борьбе с насилием не зря функционирует. Дети уходят оттуда со здоровой психикой»,– подчеркивает К.Ашумова.

Много просветительской работы, посвященной предотвращению фактов насилия, проводится в школах при поддержке Министерства образования.

«Каждый год мы выбираем новые школы. В прошлом году это были школы на окраине города, а в этом – центральные. Наши исследования,– говорит К.Ашумова,– показали, что подвергаться насилию могут дети из самых разных слоев общества, из самых разных семей, в том числе благополучных».

Специалисты беседуют в теплой, дружественной обстановке с детьми, начиная с 8 класса, а также с их родителями на актуальные темы, в том числе о том, как не стать жертвой насилия при знакомстве в интернете.

По словам К.Ашумовой, в последнее время дети все чаще уходят из дома из-за конфликтов с родными. Потом возвращаются домой сами или их находит полиция, но существует опасность того, что уйдя из дома, они могут стать жертвами насилия.

«Мы говорим детям, что уход из дома – не решение проблемы. В стране существуют социальные сервисы, куда они могут анонимно обратиться, и им помогут»,– резюмировала эксперт.