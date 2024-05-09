Президентские выборы в Шри-Ланке состоятся в период с 17 сентября по 16 октября текущего года.

Как передает #, об этом сообщила избирательная комиссия островного государства.

Как заверили в ЦИК, «объявление о выдвижении кандидатур для проведения президентских выборов последует в установленные конституцией сроки».

В конце марта глава государства Ранил Викрамасингхе проинформировал своих ближайших соратников, что президентские выборы пройдут в соответствии с графиком — до ноября 2024 года. Ожидается, что на пост будут баллотироваться три кандидата. Кроме Викрамасингхе, это лидеры оппозиционной партии «Объединенная национальная сила» Саджит Премадаса и альянса «Национальная народная власть» Анура Кумара Диссанаяке.