Баку посетил известный во всем мире индийский гуру — Шри Шри Рави Шанкар, сообщает #.

Гуманитарный лидер, духовный учитель и посол мира, Шри Шри Рави Шанкар – основатель международной организации Art of Living. Его мечта об обществе, свободном от стресса и насилия, вдохновила миллионы людей по всему миру.

Первая встреча со Шри Шри Рави Шанкаром в Баку прошла в Культурном центре DTX.

Так как приезд гуру в Азербайджан стал неожиданным подарком, на регистрацию гостей был всего 1 день. Несмотря на это на встречу зарегистрировалось свыше 1 200 человек, в том числе 300 гостей из других стран.

Рави Шанкар приехал на встречу прямо из аэропорта и до 10 часов вечера общался с собравшимися, отвечал на многочисленные вопросы и в конце мероприятия провел медитацию.

На вторую встречу со Шри Шри Рави Шанкаром в Центре творчества и духовного развития Nine Senses Art Center в Sea Breeze собралось более сотни гостей.

Встреча с Гуруджи* началась сессией вопросов и ответов. Он рассказал собравшимся о том, что главным источником энергии и спокойного ума для каждого человека является его дыхание. И именно уникальным дыхательным практикам учат тысячи преподавателей организации Art of Living по всему миру. «Когда вы влюблены и чувствуете радость, ваш ум находится в настоящем. Вот когда вы достигаете йоги. Искусство жизни — это жить в настоящем моменте», — уверен гуру.

Он пообщался с гостями, ответил на вопросы про жизнь, философию и духовный путь Человека, и, конечно же, поделился своим опытом и любовью.

Гурудев* рассказал, что Баку имеет огромный потенциал стать самым счастливым городом в мире и обещал сделать все возможное для еще большего развития духовной культуры нашей страны.

Перед отъездом Шри Шри Рави Шанкар пообещал вернуться в Баку в ноябре этого года на The Conference of the Parties — конференцию ООН по изменению климата. Он выразил надежду, что за эти полгода в Баку станет гораздо больше людей, которые овладели дыхательными техниками, и учителей йоги.

Шри Шри Рави Шанкар является не только учителем медитации, но и основателем международного форума «За этику в бизнесе» и кавалером ордена «Падма вибхушан». В 2009 году он занял 5-е место в списке 7 самых влиятельных людей Индии по версии журнала Forbes India.

В 1981 году он основал некоммерческую образовательную и гуманитарную организацию Art of Living (“Искусство Жизни”). Ее программы построены на уникальных дыхательных техниках, которые позволяют освободить разум от стресса. За 42 года существования организации ее курсы прошли 450 миллионов человек людей более чем из 150 стран мира.

*Гуруджи — почтительное обращение к гуру

*Гурудев — духовный учитель