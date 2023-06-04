Компании Netflix, Amazon и Disney планируют в судебном порядке приостановить действие новых правил в Индии, которые связаны с необходимостью предупреждения о вреде табака. Гиганты потокового вещания боятся, что им придется редактировать миллионы часов контента, сообщает Reuters.

Отмечается, что Министерство здравоохранения Индии приказало стримингам в течение трех месяцах поставить плашку о вреде курения в каждой из подобных сцен. Кроме того, власти страны хотят, чтобы стриминги добавили не менее 50 секунд антитабачных предупреждений (в том числе аудиовизуальных) в середине каждой программы.

В компаниях заявили, что они не смогут отредактировать весь контент за три месяца. Представители индустрии решили обратиться к юристам для решения этого вопроса в судебном порядке. Кроме того, режиссер Дилан Мохан Грэй сравнил новые правила с «преследованием», подчеркнув, что убийства, войны и жестокие сцены насилия не регулируются таким же образом.

Согласно индийским законам, все сцены курения табака или употребления алкоголя в фильмах должны сопровождаться соответствующей плашкой о вреде. Однако ранее эти правила предназначались для местных кинотеатров и телевидения и не затрагивали стриминги. В том числе поэтому в 2013 году режиссер Вуди Аллен приостановил показ своего фильма «Жасмин», когда власти Индии потребовали вставить антитабачные предупреждения.