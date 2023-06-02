В Национальном музее искусств состоялось открытие экспозиции выставки юных художников «Пусть всегда буду Я!», организованное галереей искусс тв КamART, сообщает #.

Выставка посвящена Международному дню защиты детей.

На открытии выступили известные деятели искусств и художники Ариф Азиз, АгалиИбра гимов, Вугар Али, Мир-Теймур Мамедов, Зиядхан Алиев и директор галереи КamART Кямаля Джафарзад е.

В экспозиции выставки было представлено 140 работ от 47 авторов в возрасте от 6-ти до 18-ти лет. Многие участники выставки являются победителями и призерами национальных и международных художественных конкурсов. Авторы завоевали достойные места и награды в США, Франции, Италии, Словакии, Чехии, Турции, Греции, России, Японии и многих других странах. Достижения на выставках – это высшая оценка мастерства детей и труда педагогов.

Выставка даёт подробную картину мира увлечений и интереса будущих художников Азербайджана. Отражая в своих работах все то, что окружает их в повседневной жизни, перенося на картины свое видение окружающего мира, молодые таланты учатся видеть вокруг себя прекрасное, а значит – любить и прославлять свою страну для всего мира. На своих картинах дети, как всегда, рисуют то, что любят, чем вдохновляются и о чём мечтают. Каждый юный художник дает свою индивидуальную трактовку художественным образам.

На выставке был также представлен фильм о работе галереи искусств KamART с юными художниками, этапах их взросления и профессионального роста как художников.

Выставка завершилась интересным перфомансом с отпусканием голубей на волю. Голубь является символом мира, а традиция отпускания голубей по особым случаям имеет глубокие корни в традициях Азербайджана.

Красочные работы выставки, отражающие голос внутреннего мира юных художников и их оригинальное творческое мышление, были с восторгом восприняты всеми гостями выставки.

Просмотр экспозиции дает теплое чувство надежды и гордость за подрастающее поколение юных талантов.

Выставка продлится по 4 июня.