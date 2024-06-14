В Азербайджанском национальном музее ковра впервые в нашей стране открылась выставка Национального музея Черногории «Красота разнообразия», отражающая традиционную культуру народа Черногории, сообщает #.

Директор АНМК Амина Меликова выступила на мероприятии со вступительной речью.

Она отметила, что на выставке представлено более 170 экспонатов XIX-XX вв., отражающих богатое национально-культурное наследие Черногории. Она обратила внимание на то, что образцы одежды из коллекции Национального музея Черногории отражают особенности древнего балканского, римского, византийского, греческого и славянского и даже тюркского и исламского наследия. Директор подчеркнула, что посетители выставки получат уникальную возможность воочию увидеть одежду разных слоев населения: городского и сельского, знати и простых людей, а также повседневную и праздничную одежду. «Сохранение и развитие культурного, этнического и религиозного разнообразия и делает традиционную культуру Черногории незабываемой», – сказала директор.

Директор Национального музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви, депутат, академик Рафаэль Гусейнов рассказал о последовательном развитии политических и культурных связей между нашими странами и значимости вклада данной выставки в укрепление взаимного сотрудничества и культурных уз.

Директор Национального музея Черногории Якша Чаласан выразил благодарность за организацию выставки, отражающей наследие черногорского народа.

Директор Музея истории Черногории Филипп Кузман отметил важность межкультурного сотрудничества и пропаганды культурного и исторического наследия и ценностей, заметив, что небольшая по площади Черногория обладает богатым и неповторимым культурным наследием и уникальными национальными костюмами. «Культура и традиции являются средством, соединяющим народы и страны», – сказал он.

После открытия, гости ознакомились с выставкой.

Выставка, организованная Азербайджанским национальным музеем ковра и Национальным музеем Черногории при поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики и Министерства культуры и медиа Республики Черногория продлится до 31 августа.