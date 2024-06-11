13 июня в Азербайджанском национальном музее ковра впервые в нашей стране откроется выставка Национального музея Черногории «Красота разнообразия», отражающая национально-культурную самобытность черногорского народа, его восприятие мира, образ жизни, этнические и религиозные особенности, сообщает #.

Здесь будет представлено более 170 экспонатов, сформировавшихся в результате взаимодействия различных культур. Это традиционная одежда, аксессуары, ювелирные изделия, оружие и т.д., отражающие особенности древнего балканского, римского, византийского, греческого и славянского наследия. Также на выставке представлен комплект одежды, ставший важным элементом и главным атрибутом национального самосознания древнего народа Черногории, украшенный многочисленными растительными, геометрическими зооморфными мотивами.

Экспонаты, выполненные с высоким вкусом по элементам вышивки, гармонии цветов, рисунка и формы, характеризуются как повседневная, а также церемониальная одежда как христианского, так и мусульманского населения городов и сел. Мужская одежда в основном проста, в то время как женская украшена богатыми узорами и более яркая.

Отметим, что выставка, организована Азербайджанским национальным музеем ковра и Национальным музеем Черногории при поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики и Министерства культуры и медиа Республики Черногория.

Выставка, организованная с целью пропаганды богатого национально-культурного наследия Черногории продлится с 14 июня до 31 августа.