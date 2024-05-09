Послы стран-членов ЕС 8 мая в Брюсселе в очередной раз обсудили ситуацию в Грузии и, среди прочего, потенциальные меры, которые могут быть приняты в случае утверждения закона об «иногентах» – законопроекта «О прозрачности иностранного влияния».

Европейский редактор Радио Свобода Рикард Йозвяк пишет, что «приостановку визовой либерализации нельзя исключать», «все меры рассматриваются».

ЕС открыл путь для безвизовых поездок граждан Грузии в Шенгенскую зону с апреля 2017 года.

По словам Йозвяка, большое количество стран-членов ЕС глубоко обеспокоены текущими событиями в Грузии и хотят, чтобы Еврокомиссия изучила и обсудила ряд вопросов, касающихся страны.

Среди них вопрос финансовой помощи Евросоюза, а также публикация дополнительного – возможно, промежуточного – отчета о Грузии (следующий отчет должен быть опубликован в октябре).

25 апреля Европарламент принял резолюцию относительно грузинского закона об «иноагентах», в которой европарламентарии призывают ввести санкции против почетного председателя правящей партии «Грузинская мечта», миллиардера Бидзины Иванишвили; освободить экс-президента страны Михаила Саакашвили; призывают Европейскую комиссию оценить влияние закона на выполнение Грузией критериев либерализации визового режима, особенно в части фундаментальных прав, «что является важнейшим компонентом политики либерализации визового режима с Европейским Союзом».

Решение о введении санкций должен принять Совет Евросоюза, а Еврокомиссия должна решить, оказывает ли влияние закон на выполнение критериев визовой либерализации.

Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили, комментируя резолюцию Европарламента, заявил, что безвизовому режиму Грузии с ЕС ничего не угрожает.

Более 30 депутатов Европарламента призвали вице-президента Еврокомиссии, верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля приостановить Грузии статус кандидата на вступление в ЕС. (Грузия Онлайн)