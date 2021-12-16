Завершилось следствие по уголовному делу в отношении бывшего директора «Ени Клиника» Парвиза Аббасова и других (Галиб Наджафов, Вусаля Алиева, Аваз Гусейнов и Самир Мирзоев).

Как сообщает АПА, на заседании в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством Афгана Гаджиева был объявлен приговор.

Согласно приговору, бывший директор Парвиз Аббасов приговорен к 8 годам 6 месяцам лишения свободы. Менеджеру ООО «Viola» Вусале Алиевой назначено условное наказание с испытательным сроком два года.

Также по 8 лет лишения свободы получили обвиняемые по уголовному делу — Галиб Наджафов, работавший врачом-радиологом в клинике «Бута», Аваз Гусейнов, ветеринарный врач Института безопасности пищевых продуктов, и Самир Мирзоев.

Отметим, в ходе оперативно-следственных мероприятий были выявлены основания для подозрения в том, что П.Аббасов при посредничестве Галиба Наджафова, Вусали Алиевой, Аваза Гусейнова и Самира Мирзоева брал взятки в размере 3000-4500 манатов в обмен на стационарное лечение в возглавляемом им учреждении ковидных больных, впоследствии эта сумма делилась между ним и посредниками.

Парвизу Аббасову и другим были предъявлены обвинения по статьям 311.3.2 (получение взятки повторно) и 32.5, 311.3.2 (содействие в получении повторной взятки) Уголовного кодекса.