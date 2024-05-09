Полиция задержала водителя грузовика «КамАЗ», который на полной скорости въехал на площадь Республики во время митинга движения «Тавуш во имя родины».
Как передает # со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба полиции Армении.
Полиция уточнила, что водитель, проигнорировав законные требования остановиться, въехал на площадь.
Ранее сообщалось, что самосвал с откинутым кузовом неожиданно ворвался в самое сердце массового собрания.
***22:05
Во время митинга движения «Тавуш во имя родины» на площади Республики в Ереване произошел неожиданный инцидент.
Как передает # со ссылкой на армянские СМИ, грузовик марки «КамАЗ» с откинутым кузовом въехал прямо в центр собрания. Участники митинга успели вовремя расступиться, и никто не получил травм.
Сразу после ЧП к месту происшествия подоспели полицейские. Они попытались вытащить водителя из кабины, который, по всей видимости, хотел объяснить причины своего неожиданного поступка.