Сотрудники полиции установили и задержали водителя автомобиля «Тойота Приус», который в Баку заехал на пешеходную лестницу.

Как передает Report, об этом сообщил начальник пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев.

По его словам, сотрудниками полиции был установлен и задержан водитель автомобиля «Тойота Приус» (гос. номер 77-XY-496) Расул Ровшан оглу Новрузов, который в Хатаинском районе заехал на пешеходную лестницу, тем самым создав опасность для движения граждан.

Собранные на водителя материалы были направлены для рассмотрения в районный суд. Решением суда Р.Новрузов был арестован на 10 суток.