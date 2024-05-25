В селе Гурумба Лянкяранского района водителя придавило грузовиком после отказа домкрата.

Как сообщает южное бюро Report, водителя грузовика «КамАЗ» Гасанова Суджаддина Бахаддин оглу, 1984 года рождения, придавило своим же автомобилем, когда он менял колесо. Причиной стал отказ гидравлического домкрата.

Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в Лянкяранскую районную центральную больницу. В медучреждении мужчине диагностировали многочисленные переломы, в том числе плечевой кости и грудных позвонков.

Лечение пациента продолжается в реанимационном отделении.