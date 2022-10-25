Глава SpaceX Илон Маск показал в действии гигантскую башню с механизированной рукой под названием «Мехазилла» – на видео она поднимает космический корабль Starship, а затем закрепляет на ракете-носителе Super Heavy.

Эта огромная установка высотой 140 метров в будущем сможет еще и ловить возвращаемые ступени после возвращения с орбиты, пишет Space.com. По мере приближения ракета будет снижать скорость настолько, чтобы зацепиться за специальную стрелу на башне. Сейчас ракеты вертикально садятся на плавучие платформы.

По задумке, «Мехазилла» позволит существенно сократить интервалы между запусками по сравнению с морскими платформами, поскольку ступени не придется доставлять из Атлантического океана на стартовую площадку.