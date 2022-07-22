Последние два года я стал читать материалы армянской русскоязычн ой прессы. Стало интересно, чем живет страна, которая нас считает врагом. Зная настроения в их обществе, легче сделать вывод – чего ожидать от них в ближайшее время. Особенно интересно читать аналитические статьи армянских авторов. В большинстве очень весело. Такое ощущение, что пишут обиженные на взрослых дети. Там не додали, здесь не долюбили, а когда начали хулиганить, то за них не заступились. И еще складывается впечатление, что журналистами управляют из одного центра. Собирают их раз в месяц и дают разнарядку – пять человек пишите против Запада, пять против России, пять против Турции и пять против Азербайджана. Но в то же время еще пять за Запад, пять за Россию, ну и пара человек, на всякий случай, за Турцию и Азербайджан.

Это такая «армянская» хитрость. На всякий случай. Победившему всегда можно сказать — «Мы за вас, мы об этом писали, и «плохих» ругали». Какая-то детская хитрость, в которую верят только те, кто все это сочиняет. В дипломатии же нужен опыт и знания. Пора отказываться от этой «бытовой» хитрости. За всю свою современную историю, а она у них только современная, ничего хорошего армянскому народу она не принесла.

И часть их политиков – «сбитых летчиков», все лелеют эту несбыточную мечту о возврате во власть. И талдычат о невозможности «совместного проживания». Конечно, можно понять политиков, пришедших к власти на волне угарного национализма. Во-первых, хочется еще порулить, а во-вторых, ведь скоро у них спросят: «А ведь можно было нормально жить, как все?» И еще народ задумается – а кто выиграл от всей этой движухи за второе Армянское государство? И покажут пальцем – Кочаряны, Саргсяны и вся их гоп-компания. И призовут их к ответу. Свои. И отберут все.

Я надеюсь, что и они читают нашу прессу. Поэтому хочу привести небольшой пример из истории.

Это история становления Анголы. В шестидесятых годах народ Анголы начал вести войну за независимость, затем все перешло надолго в гражданскую войну. И только в 2002-ом эта война закончилась. Анголе помогали военными специалистами, войсками и техникой СССР, ГДР и Куба. Потратили огромные деньги, и самое главное – жизни. А кто, как сейчас модно говорить, стал бенефициаром всего этого, кто сумел снять сливки? Бывший президент Жозе Эдуарду душ Сантуш и самая богатая женщина Анголы, первая женщина миллиардер в Африке – его дочь Изабель душ Сантуш. Остальные (жители Анголы), утерлись и сидят у «разбитого корыта».

Вот вам пример, жители Армении. Вы голодали, гибли. Жизнь проходила мимо. А все для того, чтоб ваши президенты со своими семьями и челядью вкусно ели и сладко спали. Заройте «топор войны», забетонируйте это место и прокляните того, кто попробует его откопать. Объясните своей диаспоре — государство Армения создано не для того, чтоб они тешили свои несбыточные амбиции, сидя в тепле и достаточно далеко. И что народ Армении живет своей жизнью и всего один раз. Другой жизни не будет. И жить надо счастливо и весело, а не с сомнительными приключениями. И сейчас у армянского государства появился шанс изменить все в лучшую сторону. И те политики, которые не воспользуются этим, и есть настоящие враги армянского народа.

Пора очнуться. Никто вам уже не вернет тридцать лет вашей жизни. Но хотя бы не отнимайте годы из жизни будущего поколения.

Фуад Расулов, специально для #