Ярослав Трифонов: У нас Год Низами, но театральные коллективы молчат!

Актер Академического Государственного Русского драмтеатра Ярослав Трифонов представил проект, посвященный 880-летию со дня рождения Низами Гянджеви.

«2021 год Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым объявлен годом великого и гениального поэта и мыслителя Низами Гянджеви. Считаю, что каждый творческий человек, который как-то связывает себя с творчеством, должен взять хотя бы одно его произведение, написанное под присмотром Всевышнего, прочитать его и попытаться вникнуть в его содержание. Ведь в эти два года мы как никогда нуждаемся в поисках духовного ориентира.

Мира всем нам!», — написал актер на своей странице в соцсети Facebook, представляя проект на суд подписчиков.

Автором идеи и режиссером ролика выступил сам Ярослав Трифонов. За съемочный процесс, монтаж и музыку отвечал Эмиль Гусейнов.

«Театры все еще закрыты, но я сидеть без дела не могу. Весь карантин активно занимаюсь спортом и делом своей жизни – творчеством», — рассказывает Трифонов корреспонденту #.

Актер признался, что идея посвятить проект великому Низами была обдуманной, но окончательно реализовалась в голове в самый последний момент:

«Я выбрал произведение, увидел себя на скалах в образе бедуина и сразу же позвонил Эмилю: «Поехали, — говорю, я знаю, где есть такое место!», — рассказывает актер.

Ярослав Трифонов прославился за время карантина в Интернете не меньше, чем за многолетнюю работу на сцене в Русском драмтеатре. Актер регулярно радует своих подписчиков, среди которых множество его поклонников, интересными проектами, и признается, что делает все по зову души и сердца:

«Так вышло и в этот раз. Главное – желание, и я не устану это повторять. Уже середина апреля, у нас Год Низами, но театральные коллективы молчат! Поэтому, я стал первооткрывателем в своем роде. Без средств, без затрат на оборудование, с одной фотокамерой мы с Эмилем сделали этот проект! Костюм я взял в родном театре, а деньги мы потратили только на такси», — рассказывает Я.Трифонов.

Говоря о том, какую роль играет в его жизни творчестве Низами, актер говорит:

«Для меня Низами – мыслитель мирового масштаба. Его произведения требуют осмысления, заставляют задуматься, это не просто играть по Низами или читать его творения… Думая о том, какой образ из произведений великого поэта мне хотелось бы воплотить на сцене, я прихожу к выводу, что это – Александр Македонский, которого Низами описывал с присущей ему гениальностью и особенностью», — признается Трифонов.

Сейчас актер работает над новым проектом, посвященным 9 мая, Дню победы в Великой Отечественной Войне.