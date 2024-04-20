Армяне, как всегда, продолжают «зажигать». И, как принято, сами же обжигаются, спотыкаясь об нагроможденный «камень лжи».

Честно говоря, сегодня хитро…вылупленные хаи грешат примитивностью. Прокалываются на элементарных вещах, которые может заметить даже школьник.

Ну, возьмем хотя бы «сенсационную» новость, которую смакуют армянские СМИ. «Экс-госминистр арцаха» Рубен Варданян, который находится в бакинском СИЗО, объявил голодовку.

В принципе, Варданян анорексией не страдает, и скинуть пару лишних килограммов армянскому бородатому « Карлсону» не помешало бы. Но в данном случае интересен другой момент.

А именно — его требования, после выполнения которых Рубен соизволит принять пищу.

Так, он требует, немедленного и без всяких условий освобождения его самого и других армянских заключённых, «незаконно» удерживаемых в Баку.

Что-что, а у Рубена есть право требовать что угодно. И даже сесть на диету под пафосным названием «голодовка». Но вот курьез. Армянская пропаганда прокололась на цифрах. Нация, которая считает себя отцом математики, не смогла разобраться в арифметике.

Итак, в сообщении офиса семьи Варданян говорится, что голодовка Рубена началась 5 апреля 2024 года. «Вызывает подозрение то обстоятельство, что с началом голодовки прекратились телефонные звонки между Варданяном и его семьей в нарушение всех международных норм. Судебное слушание, первоначально назначенное на январь, было беспричинно отложено до мая», — отмечается в сообщении.

В сообщении семьи Варданяна отмечается, что, если незаконное судебное разбирательство состоится, оно должно пройти до того, как в мае истечет ордер на их задержание. Семья политика требует, чтобы к судебному процессу были допущены международные наблюдатели и СМИ.

Вы запомнили день, который ознаменовался «голодовкой» Варданяна? 5 апреля.

А теперь читаем новость от 15 апреля сего года, которую, кстати, распространили также армянские СМИ. «В апреле сотрудники МККК в очередной раз навестили лиц армянского происхождения, о которых информировала азербайджанская сторона. Об этом в ответ на запрос АПА сообщила руководитель отдела по связям с общественностью представительства МККК в Азербайджане Илаха Гусейнова».

Согласно информации, с задержанными были проведены встречи один на один, им дали возможность пообщаться с семьями.

Неужели во время посещения сотрудниками МККК «невинных сепаратистов» они не заметили бы, что армянский «Карлсон» чахнет на глазах? Шутка ли, 10 дней без еды.

Не заметили. По той простой причине, что новоявленный армянский Чарльз Хайдер уплетал за обе щеки азербайджанские харчи. И при этом «голодал».

Вспомнился эпизод из фильма «12 стульев», когда Киса Воробьянинов просит милостыню на французском языке: «Же не манж па сис жур» ( «Я не ел шесть дней»).

Но Рубен Варданян оказался более стойким, и вообще, аскетом. Две недели без еды – верх «геройства».

Есть еще один нюанс, который не может не беспокоить. Почему молчат правозащитные организации вроде Human Rights Watch или Amnesty International? Деньги на счета не поступили пока? Не волнуйтесь, очень скоро вы возрадуетесь. Рубен еще долго будет «голодать», даже верблюды ему позавидуют…