Что ни день, так черные лебеди прилетают в Россию. То китайские банки прекращают обслуживание российских клиентов, то из-за новых регуляторных мер Office of Foreign Assets Control, OFAC (Управления по контролю за иностранными активами Минфина США) возникли проблемы для финансовых расчетов России и Турции. Попадать в проскрипционные списки американского Минфина то еще удовольствие, поэтому от токсичных российских банков стараются держаться подальше. В том числе и так называемые союзники России, в частности, Казахстан.

Сразу после принятия санкций против России из-за агрессии против Украины многие эксперты говорили, что это приведет к большим сложностям в ее экономике. Тогда в Москве смеялись и подчеркивали, что с китайской поддержкой никакие санкции не страшны. Теперь как-то не до смеха.

На Нижегородском нефтеперерабатывающем заводе, принадлежащем компании ЛУКОЙЛ производство топлива упало в два раза из-за поломки западного оборудования. Взять его негде. Сейчас компания лихорадочно ищет его замену по всему свету, но не очень получается. В Китае сами используют западное оборудование для своих НПЗ.

«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», где произошла поломка, – одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в России. Установленная мощность по переработке составляет 17 млн т в год. Это примерно 5% общей переработки в стране. И сразу цены на бензин поползли вверх.

Проблема в том, что остальные предприятия по нефтепереработке не в лучшем положении. Вопрос времени, когда и у них начнет выходить из строя оборудование, так как вечного ничего нет.

Полный развал российского ЖКХ виден всем. Власть пытается хоть как-то дать тепло в дома, но не получается, а аварии охватывают все новые регионы. На очереди — электроэнергетика. Люди в попытке хоть как-то обогреть свое жилье включают электрические обогреватели и тем самым сильно увеличивают нагрузку на сети. Они изношены не меньше, чем тепловые и поэтому такие же проблемные. В результате кабели и распределительное оборудование не выдерживают, да еще возникает угроза пожара. Каждый день в каком-то регионе люди оказываются без электроэнергии, света и воды из-за отключений.

Турбины и генераторы электростанций тоже импортные и заменить их другими невозможно. Так что ждем сообщений об авариях.

Это черные лебеди финансовые и экономические. Однако прилетели военные. Над Азовским морем был сбит российский самолет А-50 дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Был существенно поврежден воздушный командный пункт Ил-22М11, но сумел совершить посадку в аэропорту Анапы.

Мы не будем обсуждать многочисленные версии того, как это произошло, в частности, что самолеты были сбиты российской ПВО. Исключать такое нельзя с учетом криворукости российских зенитчиков и ракетчиков. Тем не менее, очень важен факт того, что российские ВКС лишились не просто дорогостоящего самолета, но потеряли 11 человек членов экипажа и операторов. Вот это очень сильный ущерб. Такие специалисты требуют долгой подготовки и являются штучным товаром. Заменить их будет ой как не просто.

Очень интересно то, что российское Министерство обороны в рот воды набрало и никак не комментирует потерю двух самолетов. Хотя Ил-22М11 и совершил посадку, но на его борту были убитые и раненные и сам борт, судя по фотографиям, практически восстановлению не подлежит. Кстати, на нем были довольно высокопоставленные командиры, фамилии некоторых погибших уже известны.

Похоже, что случившееся повергло российское командование в шок и ступор. Как пишут в российских пабликах, после новости об уничтоженном и поврежденном самолетах, Путин ломал стулья и ругал Шойгу, как говорится, последними словами. Нормативной лексики в таких криках было очень мало, если она вообще была. Требовал разбомбить Киев и отправить в Харьков спецназ. Кричать и требовать легко, гораздо труднее выполнить.

Есть еще одна проблема. В Москве не могут определить каким оружием Украина, уничтожила А-50 и подбила Ил-22М11.

По словам израильского военного эксперта Давида Шарпа, ВСУ могли использовать американский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot версии PAC 2. Именно осколочная боевая часть ракеты этого ЗРК оставляет пробоины, похожие на те, что были нанесены севшему в Анапе Ил-22М11.

Российский эксперт в «Новой Газете. Европа» отмечает, что от линии фронта до Азовского побережья, где были обстреляны российские самолеты, примерно 160 км. Это предельная дальность для ракет Patriot. При этом комплекс пришлось бы выкатывать на самую передовую, где после выстрела он стал бы сразу самой лакомой мишенью для всей российской армии. В такой ситуации риск потерять ЗРК очень велик, а они для Украины на вес золота. В условиях массированных ракетных обстрелов эти комплексы прикрывают важнейшие военные и инфраструктурные объекты.

Как предполагает Шарп, «Возможно, украинцы смогли восстановить советский ЗРК С-200. У этого комплекса значительная дистанция выстрела. Если легкий истребитель и даже фронтовой бомбардировщик, скорее всего, сможет увернуться от старой ракеты, то такой громадный, не маневренный и летящий на большой высоте объект, как А-50 или Ил-22, становится удобной целью для ЗРК.

Гораздо страшнее для ВКС России, если у Украины появились дальнобойные современные ракеты земля-воздух или воздух-воздух. Вообще разговоры об их поставках велись довольно давно, но все упиралось в западные ограничения их применения по территории России. Поэтому в Москве не очень верили, что у ВСУ есть такие ракеты. И вот теперь такой вариант из гипотетического становится вполне реальным.

Можно предположить, что одной из причин молчания российского оборонного ведомства является то, что оно находится в состоянии полной неопределенности в отношении примененного ВСУ оружия.

Есть и чисто пиаровская причина. Расписаться в том, что российские военные самолеты могут быть сбиты неизвестными украинскими ракетами, значит посеять среди военлетов сомнения и нежелание выполнять задания вблизи украинской границы и линии фронта. Тем более, если может прилететь от родной ПВО.

Все это получило недавно косвенное подтверждение. Накануне инцидента с самолетами в Киеве президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали соглашение о гарантиях безопасности, которое будет действовать до вступления Украины в НАТО. На английском языке оно называется «Agreement on Security Cooperation».

Страны «Большой семерки» на саммите НАТО в Вильнюсе приняли декларацию, согласно которой каждая из стран — участниц G7 обязалась предоставить Украине гарантии в области безопасности. Таким образом Великобритания стала первой из стран G7, заключившей соответствующее соглашение.

В частности, договор, который британские власти называют «историческим», предусматривает, что в случае нового нападения на Украину Великобритания будет оказывать Киеву «быструю и непрерывную» помощь в области обороны.

Также соглашение формализует помощь, которую Великобритания уже оказывает Украине, включая обмен разведданными, сотрудничество в сферах кибербезопасности и оборонной промышленности, обучении медицинских работников и военных.

Сунак напомнил, что Великобритания стала первой страной, которая начала осуществлять военную подготовку украинских военных, а также первой страной в Европе, которая предоставила летальное вооружение, и первой, которая обязалась предоставить западные боевые танки и вооружение дальнего радиуса действия. Как заявил Сунак, «Но мы должны делать больше. Наши действия сейчас определят будущий путь войны».

По его словам, Великобритания объявляет самый большой единый оборонный пакет для Украины со времени начала войны. Его стоимость составляет 2,5 млрд фунтов ($3,175 млрд). Премьер подчеркнул, что «В него войдет больше оборудования противовоздушной обороны, больше противотанкового оружия, больше ракет дальнего радиуса действия (курсив и выделение наши — Авт.), тысячи единиц боеприпасов и артиллерийских снарядов».

Отметим, что договор имеет так называемые секторальные разделы, которые формализуют и детализируют военно-технические аспекты. Как сказали украинские и британские дипломаты, эти разделы публиковаться не будут. Об их содержании можно только догадываться. Договор, английский и украинский аутентичные тексты, имеет 715 страниц, а опубликована только общая часть на 15.

Премьер-министр Риши Сунак во время выступления в парламенте не употреблял термин security assurances (заверения по безопасности) относительно соглашения с Украиной. Вместо этого в своей речи глава британского правительства несколько раз использовал формулировку commitments (обязательства).

Здесь следует отметить, что пример Великобритании заставил, в частности, США ускориться. В последние дни состоялось два раунда переговоров Киев-Вашингтон относительно украинско-американского соглашения.

Посол Канады в Украине Наталка Цмоць заявила, что ее страна активно разрабатывает соответствующий договор и между Киевом и Оттавой идет согласование его статей.

На сегодняшний день шесть государств ведут с Украиной переговоры о заключении соответствующих договоров и к ним присоединяются другие. Стало известно, что в этот ряд вступила Румыния.

Причины, по которым Великобритания стала первой в заключении договора требуют отдельного рассмотрения. Здесь проблема не только Украины, Лондон хочет решить свои геополитические задачи как в Европе, так и в других частях планеты. Тем не менее, он задает тон в результативности поддержки Киева в условиях серьезной политической неопределенности в США.

Возвращаясь к черным лебедям, прилетевшим в Москву, отметим замечание Риши Сунака о поставке Украине британского дальнобойного оружия. Что скрывается за такой формулировкой не поясняется, но московских и прочих генералов, как и адмиралов она должна напрячь. Вдруг поставки не только обещаются, а уже начались и такие ракеты уже в Украине. И такими ракетами были сбиты и подбиты российские столь важные самолеты.

Параллельно с молчанием о самолетах в Москве после ряда ругательных заявлений Дмитрия Медведева и представителя МИД Марии Захаровой предпочли молчать, либо нести откровенную околесицу.

Тот же Медведев в своем Telegram-канале угрожал Великобритании. «Наши извечные враги, наглые британцы, понимают, что размещение их официального воинского контингента на Украине будет означать объявление войны нашей стране». И что кто-то испугался, никто.

Украина добилась большого военно-политического и дипломатического прорыва. Москве остается либо молчать, либо как Медведеву рвать и метать. Tertium non datur — третьего не дано.