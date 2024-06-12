Лихие 90-ые прошлого века, как сегодня называют этот период становления независимости 15 республик, освободившихся от оков «дружбы народов, под названием СССР», для Азербайджана ознаменовался не только Первой Карабахской войной.

Помимо отражения агрессии на поле боя, наша страна веху за вехой завоевывала авторитет на международной арене. Азербайджанской дипломатии пришлось нелегко. Необходимо было расчистить армянские «авгиевы конюшни». И, кстати говоря, экскрементов хайской лжи было предостаточно.

Азербайджан по мере сил и возможностей давал отпор агрессорам не только на поле брани и за столом переговоров, но и на юмористической платформе.

Легендарная, не побоюсь этого слова, команда «Парни из Баку» своими шутками «взрывала» зал. Даже непроницательные и серьезные члены жюри не могли удержаться от смеха.

А сейчас я вам скажу «один умный вещь, но только вы не обижайтесь». Автор этих строк смеялся над шутками ереванской команды «Новые армяне». Я понимаю, что у некоторых ура-патриотов волосы встанут дыбом, но это правда.

Но довольно лирики и ностальгических чувств, и перейдем к сути.

Сегодня в Армении происходит комедийное действо со всеми шутками, прибаутками, приколами и так далее, которым позавидуют «Новые армяне».

И знаете в чем соль этого зрелища? Часть населения в соседней стране искренне верит в то, что «новоявленный мессия» Баграт Галстанян спасет Армению.

Напрашиваются вопросы: спасет от кого? От Турции? От Азербайджана? Ведь нежелание реваншистских сил во главе с Багратом однозначно ставит «палки в колеса» мирного урегулирования затянувшегося армяно-азербайджанского конфликта.

Впрочем, перейдем к сути. Оказывается, у Баграта Галстаняна появился «мощный» помощник, который к тому же и тюрколог. Понятно, что он никто и звать его никак, но по паспорту — Варужан Гегамян.

Итак, Варужан на вчерашнем митинге, собрав воедино одну единственную извилину в головной коре мозга, изрыгнул: в Турции и Азербайджане следят за тем, чтобы в Армении не произошло внезапных перемен.

Коли начали с экскурса в КВН, позволим читателям насладиться ахинеей Варужана. Без купюр.

«Они следят за вашей борьбой. Есть что-то важное в этом наблюдении, они не просто следят, а следят с беспокойством, видя, что армяне снова вышли бороться. Потому что когда они идут на переговоры с представителями Армении, они сидят с ними за одним столом, они выходят из этих переговоров, у них нет никаких забот, наоборот, они счастливы, потому что одержали очередную победу», — сказал Гегамян.

По его словам, в Турции настолько обеспокоены, что даже созывают заседание Совета безопасности. «Потому что они обеспокоены борьбой, которую мы все начали. Смена власти в Армении невыгодна Турции и Азербайджану. Это значит, что мы поступаем правильно», — отметил он.

Тюрколог подчеркнул, что мечты Турции и Азербайджана сбываются только потому, что Армения недостаточно боролась и согласилась сдаться.

«Турция и Азербайджан понимают, что мы можем не только добиться успеха в этой борьбе, но и остановить их победоносный процесс. Наши враги верят в нашу силу больше, чем мы. Враг обеспокоен, потому что знает, что борьба всех нас принесет не турецкий мир, а армянский мир», — сказал эксперт. Гегамян подчеркнул, что эти уступки бесконечны.

«Эти уступки войдут в дом любого армянина, независимо от его политических взглядов, положения, доходов, профессии и даже любимой футбольной команды. На Северном проспекте не может быть безопасно, когда бабушка Лена находится в 50 метрах от азербайджанской армии в Тавуше на севере Армении, а 7-летний Арман пойдет в школу под мишенью азербайджанской «Яшмы»», — отметил тюрколог.

Вот сразу Гегамян не в то русло направил свою дырявую лодку. Турцию и Азербайджан никоим образом не беспокоит «мышиная вакханалия», которая сегодня бурлит в Армении.

Согласитесь, парон Гегамян, Армения сегодня играет роль назойливой мухи, которая доставляет неудобство, но что-либо решать не может.

Однако Варужан хитер. Подспудно был сделан реверанс в сторону России. Правда, некая 96-летняя бабушка Лена, которая благославила самого Баграта, была. Армянка она или нет — история умалчивает. Но согласитесь, что имя Лена в Армении такая же редкость, как господин Архиповолокоточеренкопетовский в Кремле.

Действительно, а почему не бабушка Айкануш или Сирануш? Что сразу то русская Лена?

При любом раскладе, ни Варужан, ни Баграт особой, а точнее, никакой роли в происходящих событиях не играют.

Бедолаги Варужан, Баграт и иже с ними не понимают одного: на сегодня реальность такова, что Армению, пусть и государственное недоразумение, спасает Никол Пашинян.

А если хотите по-плохому, то Азербайджан готов. Но Армении придется распрощаться с фейковым государством, созданным на азербайджанских землях.

А вот с « Яшмой» Варужан перемудрил. Понятно, что у страха глаза велики, но наш спецназ воюет только против террористов. А потому несуществующая бабушка Лена может жить спокойно…