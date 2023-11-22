В Баку стартовал XVII кросскультурный фестиваль «Петербургские театральные сезоны».

Фестиваль открылся спектаклем «Женитьба Бальзаминова», представленным Государственным драматическим театром «Приют комедианта». Бакинская публика имела возможность посмотреть спектакль вчера и сегодня.

Церемония открытия фестиваля состоялась в Русском драмтеатре. Публике было зачитано приветствие губернатора Санкт-Петербурга, бакинца Александра Беглова, в котором он отметил, что дружба между Баку и Петербургом имеет глубокие исторические корни, города осуществляют большое число совместных проектов в области искусства, науки и образования.

В церемонии также приняли участие художественный руководитель фестиваля Виктор Минков и главный режиссер Азербайджанского русского драматического театра, народный артист Азербайджана Александр Шаровский.

Сегодня в Русском доме состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие руководители фестиваля, Русского драмтеатра и актеры Зоя Буряк и Владимир Крылов.

В рамках фестиваля бакинцы побывают на двух спектаклях по пьесам Александра Островского, которые покажут театры «Приют комедианта» и «Балтийский дом» — «Женитьба Бальзаминова» режиссера Александра Исакова и «Волки и овцы» Анджея Бубеня. Академический театр имени Веры Комиссаржевской покажет спектакль Александра Баргмана «Ночь Гельвера». А юные зрители побывают на спектакле «Аленький цветочек» Театра «Кукольный формат» в постановке Анны Викторовой.

27 ноября пройдет онлайн-трансляция спектакля «Идиот» театра «Приют комедианта».

Приветствуя журналистов, Александр Шаровский напомнил, что фестиваль проходит в рамках Года Гейдара Алиева при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга и Министерства культуры Азербайджана.

Задача фестиваля — налаживать и развивать культурные связи между Петербургом и другими городами и арт-центрами по всему миру.

Павел Кузнецов, первый секретарь посольства РФ в Азербайджане поблагодарил организаторов фестиваля в Баку, отметив, что это уже вторые большие гастроли российского театра в Азербайджан за последнее время. Он также поблагодарил Ильхама Мамедова, заместителя директора Русского драмтеатра им. С.Вургуга в Баку за высокий уровень организации фестиваля в Баку и всестороннюю поддержку.

Художественный руководитель фестиваля, заслуженный работник культуры России Виктор Минков рассказал о фестивале «Петербургские театральные сезоны», который на протяжении 17 лет был представлен на различных сценах мира.

Директор фестиваля Алексей Смокотов отметил, что цель фестиваля – укрепить культурные связи между Петербургом и мировыми культурными центрами, показать русскую театральную школу:

«Мы счастливы проводить фестиваль в Баку и уверены, что проект найдет большой отклик среди азербайджанских театралов. Хотелось бы особо отметить совместную плодотворную деятельность нашей общей команды, организаторов и поддержавших фестиваль в Баку, в чем заключен успех нашей деятельности. Нас настолько тепло встретила публика, стоя приветствовали артистов, и сам театр в Баку, что все мы чувствовали себя как дома», — сказал он.

Заслуженная артистка России Зоя Буряк рассказала, что это ее второй визит в Баку. Впервые она гостила в нашей столице в 1988 году во время проведения Всесоюзного кинофестиваля с фильмом «Холодное лето пятьдесят третьего», где картина была удостоена главного приза.

«Я была потрясена горячим приемом в Баку, овациями после спектакля, и уверена, что и выступления других коллективов Санкт-Петербурга будут встречены с такой же теплотой», — сказала она.

Актер Владимир Крылов сказал, что впервые посещает Баку, и кроме радушия азербайджанского народа, особо отметил архитектуру столицы, в которой заключена гармония старины и современности.

«В эмоциональном плане я «подключился» к Баку, воочию увидев всю красоту и гостеприимство местных жителей, доброжелательное отношение к гостям. И это является очень значимым для меня», — отметил актер.

Программа фестиваля «Петербургские театральные сезоны» в Баку:

22 ноября

19:30 -16+ Спектакль «Женитьба Бальзаминова», реж. А. Исаков. Театр «Приют комедианта»

23 ноября

19:30 16+ Спектакль «Ночь Гельвера», реж. лауреат государственной премии России Александр Баргман. Санкт-Петербургский государственный академический драматический театр имени В.Ф. Комиссаржевской

25 ноября

19:30 -16+ Спектакль «Волки и овцы», реж. Анджей Бубень. Театр-фестиваль «Балтийский дом»

26 ноября

12:00 — 4+ Спектакль «Аленький цветочек», реж. А. Викторова. Театр «Кукольный формат»

15:00 — 4+ Спектакль «Аленький цветочек», реж. А. Викторова. Театр «Кукольный формат»

19:30 -16+ Спектакль «Волки и овцы», реж. Анджей Бубень. Театр-фестиваль «Балтийский дом».

Отметим, что все фестивальные дни в фойе театра будет представлена выставка «Герои театра КУКФО», на которой демонстрируются куклы, созданные из самых разных материалов художниками и мастерами театра «Кукольный формат КУКФО».

Билеты продаются в кассе театра, централизованных кассах города, а также онлайн на сайте iTicket.Az