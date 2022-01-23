Крупные совместные учения морских Сил самообороны Японии и ВМС США прошли 17-22 января к югу от Окинавы. Об этом в воскресенье объявили Силы самообороны Японии, передает ТАСС.

Отмечается, что от американский стороны в учениях приняли участие 10 кораблей, включая атомные авианосцы «Карл Винсон» и «Авраам Линкольн». Японская сторона была представлена вертолетоносцем класса «Хюга».

По данным японского телеканала NHK, учения были призваны подчеркнуть сплоченность действий Японии и США в регионе на фоне роста активности Китая на море.