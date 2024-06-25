Воздушные силы самообороны Японии летом проведут отдельные учения с ВВС Франции, Германии и Испании.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщил министр обороны Японии Минору Кихара.

По его словам, ВВС трех европейских стран посетят Японию в июле. «Это демонстрирует готовность и возможности этих государств присутствовать в Азаитско-Тихоокеанском регионе», — приводит его слова агентство Kyodo.

ВМС и ВВС Японии с начала года провели в прилегающих к стране акваториях и воздушном пространстве двусторонние учения с кораблями и самолетами 14 стран. В основном речь идет о членах НАТО и других военных союзниках США. Количество таких тренировок было почти в 30 раз больше, чем в тот же период прошлого года.

Учения японских ВС со странами НАТО активизировались примерно с 2021 года. Они связаны в том числе с заметным расширением контактов Токио с Североатлантическим альянсом. Премьер-министр Японии Фумио Кисида намерен в июле принять участие в саммите НАТО в Вашингтоне. В предыдущие годы он присутствовал на таких встречах в Мадриде и Вильнюсе.