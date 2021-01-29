Выставка в Баку расскажет о великой победе: герои сами приносят памятные вещи

В Национальном Музее Истории Азербайджана идет работа по созданию новой экспозиции, которая займет особое место в сердце каждого посетителя.

Открытие выставки, посвященной Карабахской войне и доблестной победе Азербайджана в борьбе против современного фашизма, состоится в марте, — рассказала # сотрудник отдела массовой работы и образования музея Айенде Дадашева.

«К этой выставке в нашем музее мы готовимся, взявшись за руки. Нет ни одного человека в музее, который не занимался бы этой работой», — рассказывает она.

В настоящее время в музее идет активный сбор предметов, которые войдут в экспозицию. Некоторые экспонаты удается получить из рук самих героев войны, которые посещают музей и передают в дар личные вещи, трофеи, памятные экземпляры.

Так, на днях гостями музея стали ветераны II Карабахской войны, принимавшие участие в боях за Шушу и Суговушан Гасанов Тарлан из села Баш Зайзид Шекинского района (награжден Почетной грамотой за спасение 8 товарищей) и Байрамов Сададдин (награжден медалями «За освобождение Шуши», «За отличие в бою»).

А.Дадашева, рассказывая # о подготовке выставки, отметила, что некоторые родители и родственники шехидов, к которым также обращаются сотрудники музея, не готовы расставаться с личными вещами погибших:

«Мы с пониманием относимся к такой ситуации. Но, в то же время, есть очень много людей, которые сами приносят к нам в музей вещи шехидов. Вечная слава людям, отдавшим свои жизни за освобождение нашей Родины от армянских оккупантов», — говорит представитель музея.

Дадашева подчеркивает, что среди ее родственников есть и ветераны, и шехиды Карабахской войны:

«Карабах – наша радость, и ничего не может сравниться с тем, что наша священная земля вновь свободна, начинает благоустраиваться, и каждый из нас готов внести в это огромное дело свою лепту. В то же время, никто из нас никогда не забудет о тех, кто пожертвовал жизнью за эту свободу. Цель нашей выставки – рассказать о мужественных сыновьях Азербайджана, участниках Карабахской войны, и тех, кто пожертвовал собой ради великой победы», — подчеркивает А.Дадашева.