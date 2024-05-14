Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в комментарии для газеты The New York Times заявил, что украинская армия стабилизирует фронт в Харьковской области в течение нескольких дней. Но Россия может начать новое наступление в Сумской области.

«На данный момент наша задача – стабилизировать линию , а затем начать отбрасывать их через границу», – сказал он, добавив, что наплыв украинских резервов сумел «частично нарушить их планы».

По оценкам Буданова, атаки россиян в Харьковской области продлятся еще три-четыре дня, после чего ожидается, что враг сделает «мощное наступление» в направлении Сум. При этом тот же Буданов признался, что ситуация в Харьковской области «на грани». Как и большинство украинских чиновников и военных экспертов, шеф украинской разведки считает, что российские атаки на северо-востоке имеют целью перебросить украинские резервы с горячих направлений Донбасса.

«Ситуация на грани. С каждым часом эта ситуация приближается к критической», — заявил Буданов по видеосвязи из бункера в Харьковской области. По его словам, украинская армия пытается перебросить войска с других участков линии фронта, чтобы укрепить свою оборону на северо-востоке, но найти личный состав было трудно. «Все наши силы или здесь, или в Часовом Яру. Я использовал все, что у нас есть. К сожалению, у нас больше никого в резерве нет», — сказал Буданов.

И тут нужно вспомнить о том, что Комитет по вопросам экономического развития Верховной Рады обнародовал в начале года данные о мужском населении Украины. Статистически в Украине насчитывается 11,1 млн мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, но лишь около 3,7 млн из них пригодны к призыву. Остальные уже воюют, имеют инвалидность, находятся за границей или относятся к категории критически важных работников. При этом, как видим, чисто теоретически, еще можно было бы призвать около полумиллиона украинцев.

Но есть ряд нюансов, о которых стоит упомянуть. Начнем с того, что к прогнозам и обещаниям главы ГУР МО Украины нужно относится с известной долей скептицизма. Ведь все помнят его гораздо более ранний прогноз о том, что ВСУ до конца весны – в начале лета 2023 зайдут в Крым. Сейчас об этом даже вспоминать как-то неудобно. Как и громких обещаниях целого ряда представителей руководства Украины о том, что война закончится выходом на ее границы 1991 года.

Это выглядит не реалистично в том числе и потому, что на данный момент средний возраст украинского солдата на войне составляет от 40 до 50 лет. Такое положение вещей было уже давно. С начала полномасштабного российского военного вторжения и действующая украинская власть максимально оттягивала решение данной проблемы. Вот и закон о мобилизации принимался Верховной Радой долгих полгода. Это время, в течении которого можно было подготовить замену тем, кто уже давно на фронте. Этого сделано не было по вине правящей партии «Слуга народа». И Буданов все это знает, но молчит на сей счет.

Знает он и о том, что руководство Украины умудрилось создать негативный образ военнослужащего в глазах граждан страны. Человека в военной форме, а именно в ней ходят представители украинских военкоматов, стали опасаться. Вдруг он вручит повестку в военкомат. То есть, идеологическая, информационная подготовка также были провалены. Наоборот, имеет место высмеивание военнослужащих. Да, именно так, как бы это шокирующе не звучало.

Говоря конкретнее, в начале мая на концерте «Квартал 95» был показан номер, в котором актеры в форме и с шевронами офицеров Вооруженных сил Украины совершают неуставные действия. Во время выступления актеры щупают грудь и бедра, лезут на руки и даже облизывают уши. «95 квартал» не впервые попадает в скандал такого рода. А ведь это — личный проект президента Украины Владимира Зеленского.

Который, как признают многие украинские эксперты, очень не редко озвучивает информацию, далекую от реальности. В частности, именно он в феврале назвал цифру в 31.000 погибших украинских военнослужащих. Британский журнал Financial Times утверждает, что это не соответствует действительности. Журнал ссылается на несколько официальных американских чиновников, которые оценивают украинские потери по крайней мере вдвое выше, чем Зеленский. Это еще один фактор, влияющий на умонастроения украинцев призывного возраста. Главным же из которых остается тотальная коррупция в период войны. Ее масштабы просто шокируют.

Так, с ноября 2021 по 5 сентября 2023 года Алексей Резников занимал должность министра обороны Украины, однако осенью прошлого года его уволили. Произошло это после громкого скандала, в ходе которого было обнародовано соглашение Министерства обороны на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях. В соглашении на 13,16 миллиарда гривен цены на наиболее ходовые продукты оказались завышенными в 2-3 раза. К примеру, Минобороны якобы законтрактовало яйца по цене 17 грн за штуку, в то же время розничная цена в магазине Киева составляла примерно 7 грн за штуку.

Резников, оказавшийся во главе этой пирамиды, был уволен с почетом. Ему стоя аплодировали депутаты Верховной Рады из правящей партии «Слуга народа». А совсем недавно Резников стал директором Программ по безопасности и обороне в Институте будущего. Все это видят потенциальные украинские призывники и их родители. И увиденное, ясное дело, не увеличивает их желание идти воевать в то время, как продолжается такой грабеж всего, что только можно украсть. А тем временем, российские оккупационные войска продвигаются вперед на различных участках фронта.