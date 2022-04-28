Пока доллар укрепляется в отношении к мировым валютам на перспективах роста ставки Федрезерва, центральная тема обсуждений в местном экономическом сообществе — о перспективах маната. Сплачивает аналитиков мнение об отсутствии рисков падения национальной валюты, а причина такого единодушия – очень комфортная цена нефти.

С начала этой недели американская валюта продолжила рост по отношению к другим основным мировым дензнакам в ожидании дальнейшего ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системой США. Поддержку росту курса доллара продолжают оказывать ожидания того, что ФРС может повысить в мае учётную ставку с нынешних 0,25-0,5% сразу на две минимальные ступени. Евро и иена, в свою очередь, ослабевают, пока Центробанк Японии и ЕЦБ следуют более мягкой монетарной политике. На взгляд местных аналитиков, устойчивости маната при текущей цене на главный экспортный ресурс страны – нефть, угроз нет.

Как заметил в беседе с # председатель Общественного объединения поддержки социальных исследований, экономист Эюб Керимли, война между Россией и Украиной и сопряженные с этим риски, особенно применительно к спаду экономики Евросоюза, усилили интерес инвесторов к резервной валюте. Такой расклад еще больше ударит по единой валюте еврозоны, теряющей позиции к доллару на фоне таких последствий войны, как рост цен на энергосырье:

«Текущие события однозначно ослабили развитие европейской экономики и это прибавило бонусов американскому доллару, — говорит аналитик. – В свою очередь рост цен на энергосырье запустил маховик рекордной инфляции, побудившей американский Центробанк к повышению ставки для противодействия повышению цен. Все это вкупе обернулось укреплением доллара. Но усиление доллара вряд ли скажется на позициях маната. Происходящие сегодня макроэкономические процессы не представляют рисков для устойчивости нашей валюты. На это указал в своем недавнем заявлении глава Минэкономики Азербайджана Микаил Джаббаров. Растущая нефть улучшает макроэкономические показатели Азербайджана, а это залог стабильности нашей валюты».

Эксперт признает, что инфляция понизила покупательную способность маната: «Глобальный ценовой рост запускает инфляционные процессы и в нашей стране, — конкретизирует он. – В результате проценты по банковским вкладам съедаются ростом цен. И тем не менее, депозитные портфели наших банков в манатах в текущем году увеличились на 12 процентов. И это в очередной раз свидетельствует о доверии населения к национальной валюте. Все это следствие улучшения экономических показателей республики, роста ВВП, внушительного положительного сальдо внешнеторгового баланса, роста резервов Центробанка. Складывающаяся на энергетических рынках ситуация гарантирует устойчивость нашей валюты».

Риски для маната сейчас отсутствуют, комментирует экономист Натиг Джафарли, отмечая при этом, что именно рост поступлений от взлета котировок нефти усилил позиции нашей валюты:

«Давления на манат, действительно, нет, и обусловлено это исключительно повышением цены барреля, — сказал он. – Нефть растет на сложной геополитической повестке, вторжении России в Украину и решениях ОПЕК. Но если бы сейчас цена нашей нефти вдруг опустилась ниже заложенных в бюджете 50 долларов, давление на манат привело бы к рискам девальвации. Так что, стабильность маната никак не связана с политикой правительства или мерами, принимаемыми властью для удержания курса маната. Она результат воздействия исключительно внешних факторов».