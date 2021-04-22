«Чем больше будет выигранных дел, тем слабее будут позиции всяких реваншистов в Армении»

Ильхам Алиев дал интервью азербайджанскому телевидению, в котором, среди прочего, заявил о планах подать в международные суды на Армению.

«Продолжается процесс подсчета причиненного ущерба, привлечены зарубежные специалисты. Как вам известно, наши планы заключаются в том, чтобы подать на Армению в международные суды. Мы, естественно, сделаем это, и иностранные специалисты помогут нам в этом. Армения и ее зарубежные партнеры, незаконно эксплуатировавшие наши природные ресурсы, предстанут перед международным судом, потому что разграбление армянами наших месторождений золота, меди, других природных ресурсов, их незаконная эксплуатация считаются международным преступлением, и в этом направлении также дан старт правовым процедурам. Иностранные партнеры уже привлечены к этой работе», — передает слова президента Азертадж.

Вопрос в том, к чему это всё приведет, каким будет результат подобных усилий? Во-первых, понятно, что даже при всем желании, в обозримые сроки возместить Азербайджану многомиллионный ущерб от многолетнего разграбления его природных ресурсов Армения не в состоянии. И вообще неизвестно, где теперь находится вся та прибыль, полученная прежними властями Армении – не исключено, что где-то давно уже «отмыта» и вложена в какие-то инвестиции за границей.

А, во-вторых, время ли поднимать эту проблему именно сейчас, когда Азербайджан хочет, чтобы Армения по доброй воле пошла на восстановление всех коммуникаций в регионе?

Эти моменты прокомментировали # известные эксперты.

Экономист, профессор Университета Khazar Фуад Расулов:

— Безусловно, сейчас самое время поднимать эти вопросы. Объясню почему. Война завершилась, мы освободили оккупированные территории. Чисто психологически мы удовлетворены результатами и хотим побыстрее начать все восстанавливать. Двигаться вперед.

В Армении наблюдается гражданское противостояние и серьезная напряженность. Армения находится в состоянии углубляющегося кризиса во всех областях, включая политическую, социальную, экономическую и психологическую сферы.

Люди в Армении по большей части в апатии, страна потеряла земли, ресурсы, предприятия, которые уже привыкла считать своими. Впереди новые выборы в парламент и все чаще звучат реваншистские призывы. Вот почему противоположная сторона все в большей степени старается «вставлять палки в колеса».

Например, вчера, на сессии ПАСЕ армянская делегация добилась включения в повестку дня вопроса о пленных, которых якобы удерживает Азербайджан. Это явная попытка использовать Парламентскую ассамблею для своих политических целей.

Война не закончена. Вновь оживает борьба на информационном поле. И здесь весьма к месту было бы начало судебных разбирательств как с Арменией-государством, так и с многочисленными армянскими и иностранными компаниями, действовавшими на наших оккупированных территориях.

Необходимо довести до сознания не только международной общественности, но и самих армян все, что они натворили за эти годы. Не думайте, что простой народ в Армении, и даже многие в диаспоре, в курсе происходящего. Мне встретилось интервью одного армянского эксперта зарубежному телеканалу, и там он говорил, что «даже спустя пару недель после начала войны, мы в Армении даже не понимали, что происходит. Ну война и война. Это где-то там, далеко. Все текло в обычном русле. И вдруг — поражение. Как? Почему?»

Так же и здесь. У них многие понятия не имеют, что они натворили. И раскрытие этой правды имеет не только экономическое содержание, но и большое психологическое. Возможно, осознание всех своих злодеяний, подкрепленное судебными решениями, тоже сыграет свою роль в снижении агрессивности противоположной стороны.

Теперь о судах. Я не знаю, будет ли наше правительство подавать иск на Армению в международный суд ООН. Повторюсь, я лишь знаю, что готовятся многочисленные иски и привлечены зарубежные специалисты. Это очень важно. Для участия в международных судебных процессах нужна практика, знание процедурных и иных тонкостей.

Но мне кажется, что некоторые международные суды иногда дают сбои в своей работе, процедуры очень растянуты во времени и пр. В прессе была информация, что Баку подал иск в Европейский суд по правам человека в связи с агрессией Армении. Документ направлен не гражданами Азербайджана, а нашим правительством и он является межгосударственным иском и первым делом против Армении. Так сказать, лед тронулся.

Наверное, параллельно с обращениями в такие инстанции, необходимо обращаться в экономические суды различных стран. Поясню — за эти годы на оккупированных территориях Азербайджана функционировали компании более 20 стран. Они осуществляли деятельность в различных сферах — горнорудной, строительной, деревообрабатывающей, телекоммуникационной и др. В списке имеются компании из Великобритании, Франции, Ирана, США, России и др.

Эти компании эксплуатировали золоторудные месторождения, занимались производством осетровых и черной икры, электроэнергии, выращиванием сельхозпродукции и пр.

Со стороны Азербайджана в различные годы в отношении более чем 150 юридических лиц, занимавшихся незаконной экономической деятельностью в Карабахе, десяткам стран были направлены соответствующие правовые документы. И думаю, что у нас достаточно накоплено информации и документов для того, чтобы потребовать выплаты компенсаций у многих таких компаний. И очень важно, чтобы среди этих компаний были также и армянские.

Пусть это моя фантазия, но я представляю, как параллельно в различных странах проходят судебные процессы, связанные с незаконной деятельностью компаний этих стран на оккупированных территориях Азербайджана. Надеюсь, что многие наши иски будут удовлетворены в судебном порядке и полученные финансовые средства пойдут на восстановление освобожденных территорий.

Но не менее важным я считаю информационный эффект. Чем больше будет выигранных дел, тем слабее будут позиции всяких реваншистов в Армении и ее диаспоре, а также всякого рода «доброхотов» в международных структурах.

Ильгар Велизаде, эксперт по международным вопросам, руководитель клуба политологов «Южный Кавказ»:

— Конечно, Азербайджан хочет восстановления мирной жизни в регионе, отношений с Арменией при соблюдении определенных условий. Но одно другому не мешает. Надо обратиться к мировой практике, а там есть много случаев, когда страна, оккупировавшая часть территории другого государства, после поражения возмещала ущерб в соответствии с международными нормами и правилами.

Если Азербайджан не потребует компенсации, получится, что эти 30 лет оккупации и беспредела на наших землях просто сойдут с рук армянской стороне. Это абсолютно недопустимо, тем более, что безнаказанность открывает путь к новым преступлениям.

И зачем нужны тогда соответствующие процедуры международного права, если их не исполнять? Для чего принимались, утверждались все эти нормы, конвенции? Если пострадавшие страны не будут настаивать на их исполнении, то грош им цена. То есть, нельзя допускать падения престижа этих международных документов.

Армяне должны были думать о последствиях в процессе грабежа и уничтожения азербайджанских природных богатств и святынь. Ведь Азербайджан и тогда обращал внимание Армении на недопустимость таких действий.

Еще и Минская группа ОБСЕ должна была говорить об этих последствиях, напоминать о них Еревану, но она, не к чести ее будь сказано, оставалась безучастной. И теперь это уже проблема тех, кто совершал эти преступления. А Армения знала обо всех этих последствиях.