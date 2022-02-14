Глава Центробанка Эльман Рустамов сослался на дорожающую нефть, назвав ее повышательные тренды «серьезной поддержкой» для нашей денежной единицы.

«Высокий уровень цен на нефть на мировых рынках, конечно, является серьезной поддержкой для курса маната», — сообщил он СМИ, отметив роль этого фактора для поддержания профицитного платежного баланса и текущих счетов. «Однако пока неизвестно, насколько долго это будет продолжаться», — признался он.

По словам Рустамова, ведущие международные структуры улучшили прогнозы по котировкам нефти на этот год: «По крайней мере, в условиях сегодняшней неопределенности прогнозы охватывают только текущий год. Мировая экономика сейчас переживает сильную турбулентность. Ожидается, что Федеральная резервная система США, ведущие мировые центральные банки предпримут шаги по ужесточению монетарной политики». По словам главы Центробанка, это скажется и на цене нефти.

Свой комментарий главный банкир страны завершил на оптимистичной ноте: «Прогноз высоких цен на нефть в этом году уже подтвержден Международным валютным фондом и рядом институтов. Эта цена значительно выше той, которую мы заложили в государственном бюджете. То есть, у нас появятся дополнительные валютные резервы», — сказал Рустамов.

Между тем стоимость нефти выросла до уровня 2014 года, а марка Brent поднялась выше 96 долларов за баррель. Мартовские фьючерсы WTI выросли более чем 1.8 процента до 94,82 доллара за баррель. Ранее экономист, директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин допустил, что уже в первом квартале сего года цена барреля нефти Brent может превысить 100 долларов. По его мнению, на стоимость топлива влияет переход стран на экологичные источники энергии. В беседе с нами директор Института нового общества, экономический обозреватель Василий Колташов предсказал нефть по 200 – 300 долларов за баррель.

«Мой общий прогноз по ценам на нефть еще в разгар бедствий 2020 года был таков: увидим 200-300 долларов за баррель. Сейчас все повторяют заветное слово «сто». Это пройдет, будут говорить «сто пятьдесят», потом задумаются о большем. Перспектива — вверх. Обеспечила ее финансовая политика США и других стран старого ядра капитализма, состоявшая в том, что нельзя дать упасть ни валютам, ни ценным бумагам. Они будут падать в товарном выражении, то есть в форме роста цен на энергоносители, сырье всех видов, зерно, растительное масло и многое иное», — говорит аналитик.

В свою очередь эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков предлагает дождаться решения Федрезерва. По его словам, ужесточение монетарной политики американского Центробанка, как правило, приводит к понижению цены нефти, поскольку кредиты по всему миру дорожают, что в целом влияет на востребованность нефтяных фьючерсов у игроков этого рынка. Однако в пользу того, что котировки останутся на высоком уровне, говорит повышение спроса – оно уже достигло доковидного уровня, отмечает эксперт.

При этом отрасль недофинансирована – несмотря на возросший спрос и квоты, страны уже не могут поднять производство, поскольку на протяжении двух ковидных лет инвестиции в эту отрасль не поступали. Обе тенденции будут влиять на нефтяные цены, комментирует он. В массе своей аналитики ожидают достаточно высокой цены нефти в текущем году. Следуя таким прогнозам, ожидания главы азербайджанского Центробанка вполне оправданы, однако влияния непредвиденных обстоятельств никто не исключал. Если же ничего исключительного на рынке нефти не произойдет, цена барреля на протяжении года будет даже выше ста долларов, считает член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.