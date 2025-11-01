30 октября Букингемский дворец выпустил заявление, что младший брат короля принц Эндрю лишится всех титулов и почестей, и теперь его будут называть просто Эндрю Маунтбеттен-Виндзор. По данным BBC, Sky News и Reuters, решение связано с появившейся информацией об отношениях бывшего принца со скандально известным Джеффри Эпштейном, обвиненным в вовлечении в секс-торговлю, совращении несовершеннолетних и других преступлениях.

Помимо лишения титулов, господину Маунтбеттену-Виндзору придется покинуть 30-комнатную резиденцию Роял-Лодж, в которой он жил до сих пор. По данным источников The Guardian, король Карл III единовременно выплатит брату «шестизначную сумму» для покрытия переезда из Роял-Лодж в резиденцию Сандрингем в Норфолке. В отличие от Роял-Лодж она является частным владением британских монархов, а не собственностью короны.

Кроме того, по данным The Guardian, король будет из личных средств ежегодно выплачивать брату пособие, которое «будет в несколько раз больше» пенсии господина Маунтбеттена-Виндзора как бывшего военно-морского офицера — она составляет £20 тыс. в год (около $26 тыс.). Источники отмечают, что переговоры об условиях и размере выплат пока продолжаются.

Также стало известно, что бывшая жена экс-принца Эндрю окончательно покидает его через 30 лет после того, как они официально оформили развод. Об этом сообщают издания People и The Times со ссылкой сразу на несколько источников. Сара Фергюсон и бывший принц Эндрю развелись в 1996 году, однако продолжали жить вместе и оставались хорошими друзьями. Сара Фергюсон решилась на этот шаг после того, как король Карл III лишил своего младшего брата всех титулов