Король Великобритании Карл III и королева-консорт Камилла прибыли во Францию с трехдневным государственным визитом, пишет Le Figaro.

Их самолет приземлился в Орли. Короля с королевой там встретила делегация во главе с премьер-министром Франции Элизабетой Борн.

Ожидается, что королевская чета из аэропорта отправится на церемонию у Триумфальной арки, где их встретит президент Франции Эмманюэль Макрон и первая леди Франции Брижит Макрон.

На церемонии прозвучат национальные гимны Великобритании и Франции, к могиле неизвестного солдата возложат венки. В небо поднимутся истребители ВВС обеих стран.

После этого, король Великобритании и президент Франции отправятся в Елисейский дворец, где проведут переговоры, в частности, как ожидается, по ситуациям на Украине и на итальянском острове Лампедуза.

В Елисейском дворце ранее указали, что этот визит Карла III «продемонстрирует глубокие исторические связи, которые объединяют две страны».