Король Великобритании Карл III и королева-консорт Камилла прибыли во Францию с трехдневным государственным визитом, пишет Le Figaro.
Их самолет приземлился в Орли. Короля с королевой там встретила делегация во главе с премьер-министром Франции Элизабетой Борн.
Ожидается, что королевская чета из аэропорта отправится на церемонию у Триумфальной арки, где их встретит президент Франции Эмманюэль Макрон и первая леди Франции Брижит Макрон.
На церемонии прозвучат национальные гимны Великобритании и Франции, к могиле неизвестного солдата возложат венки. В небо поднимутся истребители ВВС обеих стран.
После этого, король Великобритании и президент Франции отправятся в Елисейский дворец, где проведут переговоры, в частности, как ожидается, по ситуациям на Украине и на итальянском острове Лампедуза.
В Елисейском дворце ранее указали, что этот визит Карла III «продемонстрирует глубокие исторические связи, которые объединяют две страны».