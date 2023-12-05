В короткий список претендентов на звание самого влиятельного человека 2023 года по версии журнала Time вошли девять кандидатур. Среди прочих имен, в шорт-листе, обнародованном американским журналом в понедельник, 4 декабря, оказались главная героиня самого кассового фильма года — кукла Барби, президент России Владимир Путин, а также король Великобритании Карл III и глава КНР Си Цзиньпин.

В аннотации к кандидатуре Барби отмечается, что первый игровой фильм об этой кукле стал самым долгожданным фильмом года, он вызвал бум розового цвета в одежде, аксессуарах и других товарах по всему миру, продемонстрировав, что «возможность театрального успеха сохраняется даже в мире потокового вещания».

В пояснении к имени президента России указано, что Путин, который уже второй год продолжает войну в Украине, в 2023 году столкнулся во время мятежа ЧВК «Вагнер» с кратковременной угрозой своей власти, однако в конце концов его влияние только усилилось. Путин был выбран «человеком года» Time в 2007 году.

В шорт-лист на звание «человека года» включены также участники забастовки сценаристов и актеров Голливуда, американская певица Тейлор Свифт, генеральный директор компании OpenAI Сэм Альтман, прокуроры, выступающие на судебных процессах против экс-президента США Дональда Трампа, и глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл.

В 2022 году «человеком года» по версии Time были названы Владимир Зеленский и «дух Украины». Зеленский был награжден за доказательство того факта, что «смелость может быть настолько же заразительной, как и страх».

Обладателя звания «человек 2023 года» американский журнал объявит 6 декабря. (DW)