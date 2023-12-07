Журнал Time выбрал Человека года – 2023. Им стала американская певица Тейлор Свифт. В уходящем году её популярность побила все предыдущие рекорды.

Кроме Свифт, в шорт-листе кандидатов на «человека года» были президент России Владимир Путин, председатель Компартии Китая Си Цзиньпин, гендиректор компании OpenAI Сэм Альтман, король Великобритании Карл III и кукла Барби – героиня героиня фильма Греты Гервиг «Барби», ставшего самым кассовым в этом году. Также в шорт-листе упоминались прокуроры, выступающие на судебных процессах против бывшего президента США Дональда Трампа, и глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл.

Тейлор Свифт – исполнительница и автор песен – одна из самых продаваемых артисток в мире: у неё продано более 200 миллионов пластинок. Она 12-кратный лауреат премии «Грэмми», обладательница 40 наград American Music Awards и множества других наград. Отмечается, что доходы от её концертных туров превышают финансовые показатели многих небольших стан, а её вклад в экономику США, включая и прибыль, которую получают концертные залы, отели и туристическая инфраструктура в городах, где проходят концерты, — становятся значимой частью ВВП. (svoboda.org)