Букингемский дворец сообщил в социальных сетях, что король Великобритании Карл III встретился с ветеранами Корейской войны и опубликовал снимок, сделанный во время мероприятия. Это произошло на фоне появившихся в СМИ слухах о смерти монарха.

«Этим утром король встретился с ветеранами Корейской войны в Букингемском дворце, чтобы отметить 70-летие подписания перемирия, которое положило конец конфликту», — говорится в сообщении дворца.

До этого Daily Mail сообщил, что Карла III заметили в Лондоне, когда он покидал Виндзорский замок. 75-летний Карл III, который продолжает лечение от рака, сидел на заднем сиденье королевского лимузина, покидая свой дом в Беркшире. По данным издания, Карл III направился в Кларенс-хаус в Лондоне.

Накануне в российском Telegram «похоронили» короля Великобритании, а затем очень быстро «воскресили»: новость о его кончине оказалась фейком.