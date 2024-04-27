Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) предоставил информацию о пяти компаниях (ТОП-5 компаний), в которых он разместил наибольшее количество акций в первом квартале текущего года.

В ответ на запрос АЗЕРТАДЖ в Государственном нефтяном фонде сообщили, что общая сумма акций в первом квартале текущего года составила 1 миллиард 742 миллиона долларов. Акции были размещены в следующих компаниях:

— Microsoft (494 млн долларов США)

— Apple (419 млн долларов США)

— NVIDIA (371 млн долларов США)

— Amazon (279 млн долларов США)

— Meta platforms (179 млн долларов США)

«Доля этих акций в котируемом портфеле акций ГНФАР составила 4 процента, 3,4 процента, 3 процента, 2,3 процента и 1,4 процента соответственно», – говорится в информации ГНФАР.