Выплата единого ежемесячного пособия вынужденным переселенцам, вернувшимся или не вернувшимся на прежнее место жительства, будет приостановлена спустя 3 года.

Как передает АПА, это нашло отражение в видеоролике о предоставлении единого ежемесячного пособия в период «Великого возвращения», подготовленном Госкомитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Было отмечено, что меры социальной защиты действуют в течение 3 лет с момента возвращения вынужденных переселенцев на прежнее место жительства:

«В качестве одной из мер социальной защиты вынужденным переселенцам выплачивается единое ежемесячное пособие. По истечении 3 лет с момента создания условий для возвращения на прежнее постоянное место жительства предоставление единого ежемесячного пособия лицам, вернувшимся или не вернувшимся на прежнее место жительства, будет прекращено».

Отметим, что выплата пособия регулируется постановлением № 11 Кабинета министров от 24 января 2017 года.