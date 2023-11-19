Детские пособия выплачивались семьям в советское время, да и после распада страны Советов в независимом Азербайджане государство оказывало финансовую помощь родителям, а пособия выплачивались всем детям, до достижения 16-летнего возраста. Однако начиная с 2006 года в стране забыли про эту практику, а детские деньги буквально ушли в прошлое – из статьи 4 закона о «Социальных пособиях» просто исключили выплату единого ежемесячного пособия на детей.

Примечательно и то, что ликвидация детских пособий происходила на фоне объявленной в стране социальной политики. Например, в новой редакции Конституции Азербайджанкой республики от 2009 года говорится о том, что в стране создаются все условия для социально ориентированной политики, а каждый человек имеет право на социальное обеспечение. Нельзя сказать, что деньги на детей не выплачиваются в нашей стране вовсе, поскольку по упомянутой уже статье закона о «Социальном обеспечении» действуют льготы для детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, выплачивается единовременное пособие при рождении ребенка в размере 300 манатов.

Кроме этого, родители получают 44 маната ежемесячного пособия на время отпуска по уходу за ребенком до достижения им полутора лет. Второе пособие в размере 28 манатов выплачивается ежемесячно до достижения ребенком 3 лет. Отсутствие такого отпуска лишает семью и пособия. Словом, ситуация с государственной поддержкой семьи и ребенка не вписывается в параметры социальной политики, считают в обществе, а представители гражданского общества уже многие годы добиваются детских выплат. А поскольку к этой теме возвращаются у нас снова и снова, экономист Рауф Гараев обратился в редакцию с собственным предложением выхода из сложившейся деликатной ситуации.

«Я хочу подойти к этому вопросу с несколько иной стороны, — делится собеседник. – В свое время мне приходилось не единожды обращаться в СМИ со своими версиями того, как возобновить эту практику. Однако все эти варианты не были приняты Министерством труда и социальной защиты, возможно, потому что государство не видит в этом необходимости, считая, что нужды малообеспеченных семей покрываются адресной социальной помощью (АСП). Но у этой проблемы должно быть решение, поскольку расходы на детей растут, а детское питание, например, за последние годы, подорожало дальше некуда и стоит сегодня от 35 до 100 манатов.

Также известно, что детская продукция, впрочем, как и масса прочих товаров, тоже облагается 18-процентным НДС. Так что стоимость импортируемого детского питания и других товаров для детей можно понизить, обнулив НДС. Государство может поддержать таким образом семьи, поскольку имеет для этого все необходимые ресурсы. Кроме этого, можно обнулить налоги на детские товары для понижения цен. Для нас возможен американский вариант – там нет детских пособий, но есть налоговые льготы для семей с детьми. Наконец, было бы не лишне пригласить специалистов в сфере детского питания и создать все условия для местного производства, чтобы его не приходилось завозить из-за рубежа. Здоровье детей тоже недешевое удовольствие для наших семей – стоит это у нас больших денег.

Конечно же, есть лечение за государственный счет, но это не вариант, поскольку оно не отличается комплексным подходом, поэтому необходимо приглядеться к медицинской статистике. Выявить именно те детские заболевания, которые у нас наиболее популярны, организовать бесплатное медицинское обследование как альтернативу государственной финансовой помощи. В довесок прочему, государство может ввести налоговые льготы для родителей, например, по подоходному налогу независимо от количества детей в семье. Можно вовсе обнулить подоходный налог для граждан с детьми. Конечно же, лучше не ограничиваться только налогами, но и обратить внимание на таможенные пошлины, которыми облагаются импортируемые детские товары. Для начала можно было бы обнулить таможенный сбор на детское питание. Все это в руках государства. Поскольку если нет детских пособий, правительство могло бы пойти навстречу семьям с детьми, и хотя бы на этом уровне поддержать их финансовое положение. Иначе в будущем мы рискуем столкнуться с серьезными демографическими проблемами. Тем более мы наблюдаем сейчас на примере соседних стран сильный отток населения, сокращение населения».

Такие опасения в целом могут быть оправданы, поскольку, судя по статистике, количество детей в стране сокращается, хоть официальные данные и рисуют общий рост численности населения. Так, по данным Госкомстата, в начале 2020 года численность детей в возрасте от 0 до 17 лет составляла у нас 2 млн. 636 тыс. 700 человек. В 2001 году число детей этого возраста составляло 2 998 900. Так что за 20 лет детей в стране уменьшилось на 236 200 человек. В течение того же времени ощутимо понизился общий коэффициент рождаемости в стране. Средний показатель рождаемости на одну женщину упал с 1,99 в 2000 году до 1,76 в минувшем году. Для сравнения, в 1999 году коэффициент рождаемости был на уровне 2,77.