На днях депутат Милли Меджлиса Таир Рзаев выдвинул неожиданное предложение: внести в Семейный кодекс пункт о том, что замужние и имеющие детей женщины, должны приходить на работу на час позже, а уходить на час раньше. Он объяснил свою инициативу тем, что по утрам женщины провожают детей в школу, а мужа на работу, готовя им завтрак. Ну, а после работы занимаются домашними делами и помогают детям с уроками. Потому, на себя у них времени не остается, особенно учитывая то, что многие преодолевают немалое расстояние от дома до работы и обратно.

Идею поддержал депутат Фазиль Мустафа, заявивший, что из-за пробок женщины добираются домой на час-два позже. По его мнению, если они смогут уходить с работы на час раньше, это послужит стимулом для трудовой активности наших женщин. Он отметил, что именно из-за этого фактора многие из них не хотят работать, несмотря на непростое финансовое положение.

Это предложение вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Конечно, такое положение дел не устроит мужчин и женщин без детей, на которых в этом случае придется больше рабочей нагрузки. Но, даже если представить, что предложение депутата будет принято, оно будет иметь или формальный характер или останется на бумаге. Кто и как это будет контролировать? Или же это приведет к тому, что работодатели на всякий пожарный будут реже нанимать женщин с детьми. И так далеко не каждый готов брать на работу сотрудниц с маленькими детьми, считая, что те будут чаще отпрашиваться и брать больничный. А если они еще и работать будут на час- два меньше остальных при сохранении обычной зарплаты, то для работодателя это явно не лучший вариант.

Логичнее было бы, беспокоясь о том, сколько домашней работы приходится на женщин, организовывать просветительские кампании, призывая мужчин делить с ними бытовые обязанности и таким образом снижать их нагрузку. Именно так давно происходит на Западе, на который мы в этом, вроде как, ориентируемся.

Отметим, что на рынке труда сейчас сложилась такая ситуация, что многие трудятся не положенные восемь, а девять, а то и двенадцать часов, с одним выходным и без праздников. И они были бы рады просто тому, чтобы работать в соответствие с Трудовым кодексом без всяких преференций.

А что по этому поводу думают эксперты? Вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмаилов уверен, что это предложение нарушает основополагающие принципы гендерного равенства. Он напомнил, что оно является частью международного права в области прав человека в соответствии с Всеобщей декларацией прав человека.

«Согласно этому документу: «все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах» и что «каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, изложенными в этой Декларации, без какого бы то ни было различия, как то в отношении расы, религии или иного положения», – процитировал он.

По словам Дж.Исмаилова, есть предприятия, где большинство работников женщины, многие из которых замужем и имеют детей.

«Теперь представьте, как упадет производительность труда на этом предприятии, если женщины будут приходить на час позже, а уходить на час раньше. Нарушится весь процесс производства. В Трудовом Кодексе нашей страны достаточно статей, которые полностью защищают права женщин, в частности тех, кто имеет маленьких детей. Главное, чтобы все они выполнялись», – подчеркнул он.

У эксперта-экономиста Рауфа Гараева свое мнение на этот счет. По его словам, в предложении депутата есть рациональное зерно, так как сейчас у многих на семью не остается времени. Потому институт семьи переживает кризис, а число разводов растет.

«Но семья – это и жена, и муж, и считаю, что и мужчинам, и женщинам, имеющим детей в возрасте до 11 лет, нужно сократить рабочий день на час с оставлением той же зарплаты. Дети должны чаще видеть свои родителей, проводить с ними время. Конечно, для того чтобы это решение выполнялось, работодатели должны проявить социальную ответственность. Но как мы видим, при капитализме это неактуально, и многие работодатели, напротив, стремятся загрузить работника не на положенные 8, а на 9- 10 часов», – говорит он.

Экономист предлагает ужесточить меры в отношении работодателей, которые не будут соблюдать закон в случае внесения соответствующих поправок в Трудовой кодекс.

«Государство само должно это контролировать с помощью инновационных технологий. Сейчас в руководстве все больше молодых энергичных людей, которые идут в ногу со временем, потому, не думаю, что это будет сложно сделать. Например, новый руководитель Агентства занятости сам руководил отделом инновационных технологий и имеет большой опыт в этой сфере. И я всегда готов предложить свои услуги, чтобы помочь наладить данную систему», – сказал он.

Отметим, что недавно предложение сократить рабочий день для женщин выдвинули и в России, правда только один раз в неделю – в пятницу.

По мнению вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова стоит сократить рабочую пятницу для женщин на два часа, так как по сравнению с 2022 годом рабочая неделя у них увеличилась на 22 минуты. У мужчин – всего на четыре. Это связывают с возросшей экономической активностью прекрасного пола. Ранее в этой стране также выдвигали предложение сократить рабочую неделю многодетным работникам, женщинам с маленькими детьми, но они были отклонены. Это логично объяснили тем, что работодателям придется искать сотрудников на период отсутствия многодетных работников, что негативно скажется на нормальном ходе работы.