Премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал индийским женщинам расширить их права и возможности за счет инициатив в области образования, предпринимательства, сельского хозяйства и других сферах. Об этом он написал в поздравительном послании по случаю Международного женского дня.

«Поздравляю с Международным женским днем! Мы приветствуем силу, мужество и жизнестойкость женщин и высоко оцениваем их достижения в различных областях», — отметил он на своей странице в Х.

«Наше правительство привержено расширению прав и возможностей женщин посредством инициатив в области образования, предпринимательства, сельского хозяйства, технологий и многого другого», — подчеркнул он. Моди отметил достижения по этим направлениям за последнее десятилетие.

В Индии Международный женский день отмечается, но не является официальным выходным. Как рассказала ТАСС одна из жительниц индийской столицы Аканкша Шарма, в этот день в офисах коллеги-мужчины, как правило, стараются снять с коллег-женщин нагрузку и угощают их обедом или чем-нибудь сладким.