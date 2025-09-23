Отец мультимиллиардера Илона Маска, южноафриканский бизнесмен Эррол Маск, трижды становился фигурантом дел о сексуальных домогательствах к его родным и приемным детям.

По данным NYT, в отношении Маска-старшего шли три отдельных расследования, два из которых уже прекращены, а информации об итогах третьего нет. Следственные действия проводились в разное время на протяжении нескольких десятилетий. 79-летний Эррол Маск не был осужден ни за одно преступление, передает dw.com со ссылкой на nytimes.com.

Члены семьи обвиняли Эррола Маска в развратных действиях в отношении его трех родных и двух приемных детей.

«Самое раннее обвинение было выдвинуто в 1993 году, когда падчерица Эррола Маска, которой тогда было 4 года, рассказала родственникам, что он прикасался к ней в семейном доме», — говорится в публикации The New York Times.

Кроме того, мужчину обвиняли в сексуальном насилии над двумя его дочерьми и пасынком. Последнее по времени обвинение датировано 2023 годом — тогда пятилетний сын Эррола Маска рассказал родственникам и соцработникам, что тот трогал его за ягодицы.