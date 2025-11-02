Наследники американского певца Майкла Джексона в этом году тайно выплатили пяти обвинявшим артиста в насилии членам семьи Касио в общей сложности $2,5 млн, завершив выплаты в рамках мирового соглашения, достигнутого в 2020 году. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на чеки и переписку, передает.

Глава семьи Касио Доминик был близким другом Джексона, а его старший сын Фрэнк со временем стал личным ассистентом певца. Последний неоднократно защищал артиста, когда того обвиняли в растлении несовершеннолетних. Однако после выхода в 2019 году фильма «Покидая Неверлэнд», в котором двое мужчин рассказывают о насилии со стороны Джексона, когда они были детьми, члены семьи Касио, в том числе Фрэнк, также обвинили на тот момент уже покойного артиста в этом.

В 2020 году наследники Джексона заключили с ними мировое соглашение, оформленное как «покупка прав на их жизненные истории». Каждый из пяти заявителей должен был получить около $3,3 млн в течение пяти лет (в общей сложности — $16,5 млн). Один из душеприказчиков певца, юрист Джон Бранка, в интервью FT в прошлом году говорил, что решил заключить мировое соглашение из опасений, что новые обвинения разрушат репутацию Джексона и выстроенный вокруг его наследия бизнес.

Однако в этом году члены семьи Касио заявили, что на них было оказано давление с целью заключения мирового соглашения на условиях, которых они не понимали. Они также считают, что имеют право на бóльшие выплаты, и хотят публично рассказать свою историю. Наследники Джексона этим летом подали иск в отношении Фрэнка Касио, назвав его заявления о домогательствах со стороны певца ложными и обвинив в попытке вымогательства $213 млн.

В судебных документах, на которые ссылается FT, истцы утверждают, что в соответствии с соглашением 2020 года все споры должны разрешаться посредством частного арбитража и оставаться конфиденциальными. Однако Касио заявляет, что мировое соглашение недействительно в соответствии с законами Калифорнии, запрещающими соглашения о неразглашении информации о предполагаемом сексуализированном насилии.

В течение последнего года обе стороны вели частные переговоры и судебные разбирательства по деталям соглашения. Согласно документам, с которыми ознакомилась газета, 6 ноября в Верховном суде Лос-Анджелеса будет решаться вопрос, останется ли дело в частном арбитраже или будет рассмотрено открыто.

FT отмечает, что этот спор грозит «бросить тень» на биографический фильм о Джексоне «Майкл» стоимостью $155 млн, рекламная кампания которого должна начаться в ноябре. Выход картины переносили три раза, сейчас он запланирован на 24 апреля 2026 года. Роль певца исполнил его племянник Джаафар Джексон.

Впервые Майкла Джексона обвинили в растлении несовершеннолетних в 1993 году. Все обвинения исполнитель отверг, однако принял решение урегулировать конфликт, выплатив семье 13-летнего мальчика компенсацию в размере более $20 млн. Спустя 11 лет еще один ребенок заявил о сексуальном насилии со стороны Джексона, однако суд признал музыканта невиновным.