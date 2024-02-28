Невероятный сюрприз приготовили для бакинцев создатели знаменитого трибьют-шоу короля поп-музыки Майкла Джексона: 26 мая впервые в Баку выступит Серхио Кортес – известный испанский артист, имперсонатор легендарного Джексона.

Как сообщает #, шоу Live Tribute Show: Michael Jackson состоится во дворце Гейдара Алиева, в честь памяти Майкла Джексона и 15-тилетия со дня его смерти.

Это официальное мировое трибьют-шоу, которое завоевало большую популярность в мире.

Серхио Кортес – личность знаковая в мире музыки. Он лично встречался с королем поп-музыки и, как говорят, был нанят семьей Джексона в качестве дублера, дабы рассеивать бдительность папарацци.

Майкл и Серхио некоторое время работали вместе, легендарный певец лично признал Серхио номером 1 среди имперсонаторов.

Шоу возрождает самые известные хиты знаменитого артиста в неповторимом образе Серхио Кортеса: Bad, Smooth Criminal, Thriller и др.

Кроме того, Серхио Кортес чрезвычайно похож на Джексона внешне, тембром голоса и движениями, которые артист оттачивал и совершенствовал годами.

Поклонники Джексона по всему миру считают его лучшим имитатором короля поп-музыки. Также заслуживают внимания сценические костюмы Кортеса, имитирующие костюмы из самых известных выступлений Джексона.