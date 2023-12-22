Бывшая личная помощница американского актера Вина Дизеля Аста Йонассон обвинила его в сексуальном насилии во время съемок пятой части фильма «Форсаж» в 2010 году.
В судебном исковом заявлении говорится, что он домогался ее в номере отеля St Regis в Атланте, игнорируя ее несогласие.
Йонассон утверждает, что когда ситуация обострилась, она закричала и попыталась скрыться в ванной комнате, но Дизель поймал ее, прижал к стене своим телом и совершил акт мастурбации.
Иск также подан против продюсерской компании One Race Films, которой руководит сестра актера Саманта Винсент.
По словам Йонассон, Винсент уволила ее через несколько часов после инцидента.
«Потерпевшей было совершенно очевидно, что она была уволена, так как больше не представляла интереса – Вин Дизель использовал ее для удовлетворения своих сексуальных желаний», — говорится в иске.
«Госпожа Йонассон чувствовала себя беспомощной, ее самооценка была подорвана, она начала сомневаться в своих собственных профессиональных навыках. Она задумалась, не придется ли ей расплачиваться за успешную карьеру своим телом», — также сказано в документе.
Адвокат 56-летнего Дизеля (настоящее имя Марк Синклер) Брайан Фридман заявил, что его клиент полностью отрицает утверждения экс-ассистентки.
«Он впервые слышит об этой ситуации, которая якобы произошла более 13 лет назад, и категорически отвергает заявление бывшей сотрудницы, которая проработала всего девять дней», — говорится в письменном ответе адвоката на запрос CNN.
Помимо франшизы «Форсаж», Вин Дизель известен по таким фильмам, как «Стражи Галактики», «ХХХ» и «Риддик».
Он также выступает продюсером сериала «Форсаж» и является одним из самых кассовых актеров Голливуда. (bbc.com)