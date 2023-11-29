Размеры продовольственных пособий для военнослужащих в Азербайджане будут увеличены на 210-220 манатов.

Об этом заявил начальник Правового управления министерства обороны Эльчин Алиев на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике во время обсуждения в первом чтении проекта изменений в законы «О статусе военнослужащих», «Об утверждении Положения «О прохождении военной службы», «О трудовых пенсиях» и «О воинской обязанности и военной службе».

Он отметил, что в настоящее время министерство финансов работает над этим вопросом.

«Мы также хотим, чтобы размер выдаваемых средств увеличился в ближайшее время. Этот вопрос обязательно будет решен», — добавил он.