Украинские военные ударили по 9 пунктам управления бригадного и батальонного уровней, а также по местам сосредоточения живой силы и техники врага.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 6:00.

Так, в течение суток авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по местам сосредоточения живой силы и техники противника.

Кроме того, отмечается, что подразделения противовоздушной обороны украинских войск на разных направлениях уничтожили два вражеских самолета (Су-25 и Су-24М), один вертолет Ми-8 и беспилотник.

«Подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли поражение по 9 пунктам управления бригадного и батальонного уровней и по 3 районам сосредоточения живой силы и боевой техники противника. Потери российских оккупантов пока уточняются», — добавили в Генштабе. (УНИАН)