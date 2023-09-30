Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с выделением средств Программе ООН по населенным пунктам (UN-Habitat).

Согласно распоряжению, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики Программе ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) выделено 1 млн. долларов США в манатном эквиваленте.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в размере, указанном в распоряжении, Кабинету Министров Азербайджанской Республики — решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.